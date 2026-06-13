Матч 1-го тура чемпионата мира между сборными Катара и Швейцарии состоится 13 июня в 22:00 мск. Узнайте, где и как смотреть матч в нашем анонсе.

Катар и Швейцария пересекались в своей истории только один. В 2018 году команды провели товарищескую встречу, которую выиграли катарцы со счетом 1:0.

Теперь Катар и Швейцария попали на мундиаль в группу В. Победитель сегодняшней встречи сможет возглавить квартет, так как Канада и Босния и Герцеговина уже сыграли вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.72.

Котировки букмекеры: 16.0 — победа сборной Катара, 7.40 — на ничью, 1.20 — победа сборной Швейцарии.

Прогноз ИИ: матч завершится крупной победой сборной Швейцарии со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Катар — Швейцария смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Катар — Швейцария в подробном онлайн-репортаже.