В матче 38-го тура итальянской Серии А « Вильярреал » на своем поле разгромил « Атлетико » со счетом 5:1.
В составе победителей дублем отметился Айозе Перес, а еще по голу забили Дани Парехо, Георгий Микаутадзе и Пап Гуйе.
Гол престижа за мадридцев забил Марк Пубиль.
Результат матча
ВильярреалВильярреал5:1АтлетикоМадрид
1:0 Даниэль Парехо 30' пен. 2:0 Айосе Перес 34' 3:0 Жорж Микаутадзе 40' 3:1 Марк Пубиль 43' 4:1 Пап Гуй 45' 5:1 Айосе Перес 54'
Вильярреал: Арнау Тенас, Сантьяго Моуриньо, Пау Наварро, Рафа Марин, Альфонсо Педраса (Серхи Кардона 67'), Пап Гуй (Логан Кошта 75'), Даниэль Парехо (Alassane Diatta 66'), Альберто Молейро, Николя Пепе, Айосе Перес (Пау Кабанес 75'), Жорж Микаутадзе (Carlos Macia 88')
Атлетико: Хуан Муссо, Давид Ганцко (Алекса Пурич 46'), Клеман Лангле, Марк Пубиль (Александр Сёрлот 46'), Обед Варгас, Коке, Алекс Баэна, Маркос Льоренте, Адемола Лукман (Javier Bonar 61'), Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне (Маттео Руджери 46')
Жёлтая карточка: Джулиано Симеоне 27' (Атлетико)
«Вильярреал» набрал 72 очка и финишировал на третьей строчке в турнирной таблице Примеры, «Атлетико» с 69 баллами — четвертый.