«Астон Вилла» одержала победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче заключительного 38-го тура АПЛ.
В составе «горожан» единственный гол забил Антуан Семеньо на 23-й минуте.
У «Астон Виллы» дубль оформил Олли Уоткинс, отличившись на 47-й и 61-й минутах встречи.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер1:2Астон ВиллаБирмингем
1:0 Энтойн Семеньо 23' 1:1 Олли Уоткинс 47' 1:2 Олли Уоткинс 61' 2:2 Филип Фоден 90'
Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рико Льюис, Рубен Диаш, Джон Стоунс (Йошко Гвардиол 78'), Натан Аке (Райан Айт Нури 77'), Тейьяни Рейндерс (Жереми Доку 77'), Бернарду Силва (Матео Ковачич 59'), Савиньо, Николас Гонсалес, Филип Фоден, Энтойн Семеньо (Райан Шерки 58')
Астон Вилла: Марко Бизот, Ламаре Богард (Юри Тилеманс 73'), Ян Матсен, Тайрон Мингс, Виктор Линделёф (Амаду Онана 73'), Андрес Гарсия (Мэтти Кэш 46'), Эмилиано Буэндия, Росс Баркли (Джон МакГинн 86'), Дуглас Луис (Пау Торрес 73'), Олли Уоткинс, Леон Бэйли
Жёлтая карточка: Рико Льюис 82' (Манчестер Сити)
По итогам сезона АПЛ «Манчестер Сити» занял 2-е место в таблице с 78-ю очками в активе. Напомним, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола покинет клуб.
«Астон Вилла» расположилась на 4-й позиции с 65-ю баллами.