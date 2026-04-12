Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о победе над ЦСКА в 24-м туре РПЛ.

«На все матчи мы настраиваемся максимально. ЦСКА набрал ход, но нам деваться было некуда. Мы играли с максимальным настроем, мы заслуженно забили гол. Потом инициатива перешла к ЦСКА. Они создали моменты в конце игры, мы этот темп не выдержали.

У нас и травмы были, три вынужденные замены, это повлияло. Сейчас у нас психологически сложный период. Важно, что ребята выходят и бьются. Мы по‑настоящему играли, выкладывались на максимум», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Сочи» с 12 очками остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

В 25‑м туре ЦСКА отправится на выезд к «Крыльям Советов», а «Сочи» тоже в гостях сразится с «Ростовом».