В матче 24‑го тура российской Премьер‑лиги московский ЦСКА потерпел неожиданное поражение от «Сочи» — 0:1.

Мартин Крамарич

Уже на 11‑й минуте счёт был открыт после точного удара полузащитника гостей Мартина Крамарича.  Он так и остался единственным в матче.

Результат матча

ЦСКАМоскваЦСКА0:1СочиСочиСочи
ЦСКА:  Жоао Виктор,  Torop,  Gajic,  Danilov,  Krugovoy,  Barinov,  Kislyak,  Kozlov,  Oblyakov,  Glebov,  Gondou
Сочи:  Марсело Алвес,  Degtev,  Soldatenkov,  Litvinov,  Zaika,  Mukhin,  Kovalenko,  Makarchuk,  Kramaric,  Fedorov,  Ignatov

В 25‑м туре ЦСКА отправится на выезд к «Крыльям Советов», а «Сочи» тоже в гостях сразится с «Ростовом».