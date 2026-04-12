В матче 24‑го тура российской Премьер‑лиги московский ЦСКА потерпел неожиданное поражение от «Сочи» — 0:1.

Уже на 11‑й минуте счёт был открыт после точного удара полузащитника гостей Мартина Крамарича. Он так и остался единственным в матче.

Результат матча ЦСКА Москва 0:1 Сочи Сочи ЦСКА: Жоао Виктор, Torop, Gajic, Danilov, Krugovoy, Barinov, Kislyak, Kozlov, Oblyakov, Glebov, Gondou Сочи: Марсело Алвес, Degtev, Soldatenkov, Litvinov, Zaika, Mukhin, Kovalenko, Makarchuk, Kramaric, Fedorov, Ignatov

В 25‑м туре ЦСКА отправится на выезд к «Крыльям Советов», а «Сочи» тоже в гостях сразится с «Ростовом».