Турецкий «Галатасарай» нацелился на подписание двух лидеров «Ливерпуля» по окончании сезона.

По данным портала A Spor, речь идёт о покупке Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.

Напомним, что 33‑летний египтянин уже объявил о том, что этот сезон станет для него последним в стане мерсисайдцев. Контракт 34‑летнего ван Дейка рассчитан до лета 2027 года.

В качестве компенсации за голландского защитника и Салаха «Галатасарай» готов включить в сделку 28‑летнего крайнего защитника Роланда Шаллаи, на которого имеет виды «Ливерпуль».

В этом сезоне футболист сборной Венгрии провёл за турецкий клуб 40 матчей, забил один гол и отдал 6 голевых передач.