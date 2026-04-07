Хавбек «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, хочет ли он продолжить играть за московский клуб.

Ранее сообщалось, что футболист может подписать новое соглашение со столичной командой. Барко в нынешнем сезоне отыграл за красно-белых 28 матчей, забил шесть голов и сделал семь ассистов.

«В "Спартаке" я очень доволен. Мне нравится думать о настоящем. Сейчас я думаю только об игре против "Локомотива", которую мы хорошо провели и сосредоточен на этом», — сказал Барко «Матч ТВ».

По итогам 23-х встреч «Спартак» идет шестым в таблице РПЛ. У команды Хуана Карлоса Карседо 41 набранное очко.