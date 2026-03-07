В субботу, 7 марта, «РБ Лейпциг» примет «Аугсбург» в рамках 25-го тура Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17:10 Главным судьей матча будет Мартин Петерзен.

Стартовые составы команд

«РБ Лейпциг»: Вандевордт, Баку, Орбан, Люкеба, Раум, Груда, Зайвальд, Баумгартнер, Диоманд, Ромуло, Нуса.

«Аугсбург»: Дамен, Бэнкс, Шлоттербек, Шавес, Яннулис, Фелльхауэр, Массенго, Кёмюр, Якич, Ридер, Рибейру.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 44 очка за 24 встречи при разнице мячей 46:33. В предыдущем матче «быки» обыграли «Гамбург» со счетом 2:1 в Бундеслиге. До того команда сыграла вничью с «Боруссией» из Дортмунда (2:2) и «Вольфсбургом» (2:2).

«Лейпциг» несмотря на не самые стабильные результаты по-прежнему бьется за место в топ-4 Бундеслиги. Команда отстает от занимающих 3-4 места «Хоффенхайма» и «Штутгарта» на два очка и вполне может зацепиться за свои шансы, учитывая напряженный график соперников из Швабии. Травмированы — Шлагер, Гулачи, Сани, Неделькович, Гебель, Удраго.

«Аугсбург»

«Аугсбург» занимает 9-е место в Бундеслиге, набрав 31 балл за 24 тура при разнице голов 30:41. В последнем матче баварцы одержали уверенную победу над «Кельном» со счетом 2:0. До того команда обыграла «Вольфсбург» (3:2) и «Хайденхайм» (1:0).

«Аугсбург» после не самого выразительного рестарта чемпионата страны в январе показывает добротный уровень игры, при котором команда достигла впечатляющих результатов, среди которых победа в баварском дерби над «Баварией» в Мюнхене. Вряд ли «Аугсбург» стоит ожидать как претендента на место в еврокубках, но при определенных обстоятельствах эта команда как способна попасть в Лигу конференций, так и опуститься в нижнюю часть турнирной таблицы. Травмированы — Гауэлеу, Матсима.

Личные встречи

В последнем очном матче победителем вышел «Лейпциг», обыграв баварцев с теннисным счетом 6:0. За всю историю команды сыграли между собой 23 матча, в 13 играх победил «Лейпциг», в 3 «Аугсбург», оставшиеся 7 матчей завершились вничью.

