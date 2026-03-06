прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.71

7 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург с коэффициентом для ставки за 1.71.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 44 очка за 24 встречи при разнице мячей 46:33.

Последние матчи: в предыдущем матче «быки» обыграли «Гамбург» со счетом 2:1 в Бундеслиге.

До того команда сыграла вничью с «Боруссией» из Дортмунда (2:2) и «Вольфсбургом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Шлагер, Гулачи, Сани, Неделькович, Гебель, Удраго.

Состояние команды: «Лейпциг» несмотря на не самые стабильные результаты по-прежнему бьется за место в топ-4 Бундеслиги.

Команда отстает от занимающих 3-4 места «Хоффенхайма» и «Штутгарта» на два очка и вполне может зацепиться за свои шансы, учитывая напряженный график соперников из Швабии.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» занимает 9-е место в Бундеслиге, набрав 31 балл за 24 тура при разнице голов 30:41.

Последние матчи: в последнем матче баварцы одержали уверенную победу над «Кельном» со счетом 2:0.

До того команда обыграла «Вольфсбург» (3:2) и «Хайденхайм» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Гауэлеу, Матсима.

Состояние команды: «Аугсбург» после не самого выразительного рестарта чемпионата страны в январе показывает добротный уровень игры, при котором команда достигла впечатляющих результатов, среди которых победа в баварском дерби над «Баварией» в Мюнхене.

Вряд ли «Аугсбург» стоит ожидать как претендента на место в еврокубках, но при определенных обстоятельствах эта команда как способна попасть в Лигу конференций, так и опуститься в нижнюю часть турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Аугсбург» выиграл в пяти из шести последних встреч

«Лейпциг» не проигрывал в четырех последних матчах в рамках Бундеслиги

В последнем очном матче победителем вышел «Лейпциг», обыграв баварцев с теннисным счетом 6:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лейпциг» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «быков» ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.40, а победа «Аугсбурга» — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.43 и 2.63.

Прогноз: «Лейпциг» играет на своем поле против соперника, который показывает хорошие результаты. Нет сомнений, что «Аугсбург» даст бой «быкам».

Ставка: Победа «Аугсбурга» с форой 1,5 за 1.71.

Прогноз: также можно поставить на то, что матч между командами выйдет крайне результативным.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.09.