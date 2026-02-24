Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о работе нового наставника красно-белых Хуана Карлоса Карседо. Специалист зимой сменил на этом посту Деяна Станковича.

Кристофер Мартинс globallookpress.com

«Конечно, все тренеры отличаются, у каждого своя особенность. С новым главным тренером сейчас больше работаем над деталями, чтобы понять его видение, чтобы пропитаться… И в целом процесс проходит очень хорошо. Тренировки интенсивные. Всё нравится», — сказал Мартинс в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

«Спартак» в 19-м туре РПЛ встретится в гостях с «Сочи». Игра пройдет 1 марта.