Завершились два матча 1/8 финала Кубка Франции.
В одной из встреч «Лион» обыграл «Лаваль» со счетом 2:0.
Первый гол в составе хозяев забил Эндрик на 80-й минуте. Уже на 90-й минуте у «Лиона» голом отметился Афонсу Морейра — 2:0.
Результат матча
ЛионЛион1:0ЛавальФранция. Кубок
1:0 Эндрик 80'
Лион: Реми Дескамп, Ханс Хатебур (Таннер Тессманн 79'), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Ноа Нарти (Афонсу Морейра 63'), Тайлер Мортон (Эйнсли Мэйтленд-Найлс 79'), Халес Мера (Adil Hamdani 79'), Адам Карабец (Remi Himbert 63'), Павел Шульц, Эндрик
Лаваль: Максим Обуа, Петер Уане, Сам Санна (William Benard 84'), Сирил Мандуки (Mathys Houdayer 84'), Титуан Томас, Дилан Мбайо (Эрос Мадди 64'), Mamadou Camara (Чокунте Малик 75'), Layousse Samb, William Bianda, Matteo Commaret, Christ-Owen Kouassi (Malik Sellouki 64')
Жёлтые карточки: Эндрик 48', Афонсу Морейра 88' — Дилан Мбайо 31', Matteo Commaret 88'
В параллельном матче «Лорьян» одержал победу над «Парижем» (2:0).
У хозяев гол записал на свой счет Ноа Кадиу на 56-й минуте.
На 80-й минуте игрок «Парижа» Мустафа Мбов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
По итогам противостояний «Лион» и «Лорьян» пробились в 1/4 финала Кубка Франции. «Лаваль» и «Париж» завершили свое выступление на турнире.