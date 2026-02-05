Завершились два матча 1/8 финала Кубка Франции.

В одной из встреч «Лион» обыграл «Лаваль» со счетом 2:0.

Первый гол в составе хозяев забил Эндрик на 80-й минуте. Уже на 90-й минуте у «Лиона» голом отметился Афонсу Морейра — 2:0.

Результат матча

Лион Лион 1:0 Лаваль Франция. Кубок

1:0 Эндрик 80'

Лион: Реми Дескамп, Ханс Хатебур ( Таннер Тессманн 79' ), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Ноа Нарти ( Афонсу Морейра 63' ), Тайлер Мортон ( Эйнсли Мэйтленд-Найлс 79' ), Халес Мера ( Adil Hamdani 79' ), Адам Карабец ( Remi Himbert 63' ), Павел Шульц, Эндрик

Лаваль: Максим Обуа, Петер Уане, Сам Санна ( William Benard 84' ), Сирил Мандуки ( Mathys Houdayer 84' ), Титуан Томас, Дилан Мбайо ( Эрос Мадди 64' ), Mamadou Camara ( Чокунте Малик 75' ), Layousse Samb, William Bianda, Matteo Commaret, Christ-Owen Kouassi ( Malik Sellouki 64' )

Жёлтые карточки: Эндрик 48', Афонсу Морейра 88' — Дилан Мбайо 31', Matteo Commaret 88'