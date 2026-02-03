прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 2.65

4 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Лион» и «Лаваль». Начало игры — в 22:30 мск.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» на 7 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» сумели переиграть «Лилль» (1:0).

До того команда одолела крепкий ПАОК (4:2). Да и поединок с «Мецем» завершился уверенным успехом (5:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Лион» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ткачи» нынче находятся на заметном подъеме. Команда победила в 10 своих последних матчах.

Причем «Лион» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Ткачи» мотивированы побороться за Кубок Франции.

«Лаваль»

Турнирное положение: «Танго» выступает во втором по силе дивизионе. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Лаваль» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Танго» уступили «По» (0:1).

До того команда расписала мировую с «Амьеном» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Бастией» (0:2).

При этом «Лаваль» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Танго» в последних поединках выглядели убого. Команда не может победить 3 матча подряд.

При этом «Лаваль» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда больше настроена на борьбу за выживание в Лиге 2.

«Танго» не забивают уже три матча кряду. А вот дать бой полпреду элиты — уже шикарная мотивация для скромного клуба.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Танго» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Танго» не забивали в 3 своих последних матчах

«Лион» победил в 10 своих последних поединках

«Лаваль» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Лион» нынче выглядит блестяще, а уж столь скромного оппонента обязан не замечать в любом кадровом сочетании.

«Ткачи» имеют потенциал еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Лаваля» частенько дает сбои.

Ставка: Фора «Лиона» -2.5 за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50