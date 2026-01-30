Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Спартаку» следует усилить вратарскую позицию.

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Московскому "Спартаку" нужен вратарь. Кто‑то скажет, что Максименко неплохой вратарь, но клубу нужен не неплохой, а очень хороший. Во все времена в "Спартаке" играли выдающиеся вратари: Маслаченко, Кавазашвили, Дасаев, Черчесов. Никто не вспоминает Прохорова, хотя он дважды признавался лучшим вратарем страны. Максименко с ними сравниться не может, вратари сейчас помельчали. Я не говорю, что Максименко плохой вратарь, он нормальный. Но "Спартаку" нужен выдающийся вратарь, тем более с такой защитой.

Нужно и оборону усиливать. Мы говорили о крайних защитниках, и центральные защитники тоже нужны», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Спартак» идет на 6-й строчке в таблице.