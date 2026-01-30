Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Спартаку» следует усилить вратарскую позицию.
«Московскому "Спартаку" нужен вратарь. Кто‑то скажет, что Максименко неплохой вратарь, но клубу нужен не неплохой, а очень хороший. Во все времена в "Спартаке" играли выдающиеся вратари: Маслаченко, Кавазашвили, Дасаев, Черчесов. Никто не вспоминает Прохорова, хотя он дважды признавался лучшим вратарем страны. Максименко с ними сравниться не может, вратари сейчас помельчали. Я не говорю, что Максименко плохой вратарь, он нормальный. Но "Спартаку" нужен выдающийся вратарь, тем более с такой защитой.
Нужно и оборону усиливать. Мы говорили о крайних защитниках, и центральные защитники тоже нужны», — сказал Ловчев «Матч ТВ».
После 18 туров РПЛ «Спартак» идет на 6-й строчке в таблице.