Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, нужно ли «Спартаку» усиление состава этой зимой.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Я бы поискал хорошего нападающего и универсального полузащитника. Тогда команда будет в порядке. Она и так по футболистам готова как минимум биться за медали. Но если добавить двух хороших футболистов, то сможет побороться и за чемпионство», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Сезон возобновится в конце февраля.