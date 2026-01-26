В 23-м туре английской Премьер-лиги «Челси» уверено переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

В том матче 18-летний Эстевао забил гол и выполнил ассист. По данным статистического агентства Opta, на момент игры бразильцу было 18 лет 276 дней.

Он стал вторым самым юным игроком в истории «Челси», кому удалось одновременно и забить, и ассистировать в одном матче чемпионата Англии. Эстевао установил лучший показатель в этом компоненте для клуба в XXI веке.

В более раннем возрасте забивал и отдавал голевую передачу в одном матче лишь Нил Шипперли. На момент игры с «Уимблдоном» в апреле 1993 года ему было 18 лет 164 дней