Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о победе в матче с «Кристал Пэлас» (3:1).

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Игра порадовала. На этом стадионе всегда тяжело, "Кристал Пэлас" — очень хорошая команда. Разочаровывает то, что мы не сохранили ворота сухими в последние 10 минут, мы над этим будем работать. Но я увидел много приятных знаков.

Я хотел, чтобы мы провели три сухих матча подряд. И мы должны были. Мы вели 3:0, показывая, кстати, очень хорошую и профессиональную игру в гостях. Играя против оставшегося в меньшинстве соперника ты, если хочешь быть стабильно хорош, должен быть хорош на протяжении всей игры.

Но не хочу это обсуждать, хочу поговорить о хорошем, потому что хорошего было очень много. Мы начинали обороняться еще в линии нападения, очень хорошо прессинговали, выглядели организованными.

Мы можем лучше работать с мячом, особенно если говорить о первом тайме. Но если говорить о командной игре, то это был очень, очень хороший матч», — цитирует Росеньора NBC Sports.

После этого матча «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» располагается на 15-й позиции с 28-ю баллами.