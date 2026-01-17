Этот матч вряд ли превратится в открытую перестрелку. Египет постарается максимально сузить пространство, сбить темп и увести игру в позиционную стадию, где цена ошибки возрастает. Нигерия, напротив, будет искать возможности ускорять игру и наказывать за любую потерю концентрации. В такой конфигурации результат может решиться одним эпизодом — стандартом, контратакой или индивидуальным действием лидеров
Ход матча
29' Брайт Осайи-Сэмюэл сфолил, но пока карточки показывать марокканский арбитр не торопится.
27' Прошла передача справа на ближний угол вратарской, там поборолся Салах, попытался проткнуть мяч с острого угла в ворота, но Нвабили отбил мяч, тут же Мо первым оказался на отскоке, но и со второй попытки Салах не смог переиграть вратаря нигерийцев.
22' Онуачу грубо сфолил, но пока без санкций.
18' Лашин сделал передачу на Трезеге в штрафную, тот принял мяч, но Нвабили опередил его.
16' Салах сделал прекрасную передачу в разрез на Трезеге, который врывался в штрафную, но его опередил вратарь нигерийцев Нвабили.
14' Чуть больше мячом владеют египтяне.
12' Мостафа Мохамед делал передачу партнеру, но слишком сильно, мяч покинул поле.
10' Довольно низкий темп матча, не остроты никакой.
07' Матч возобновился!
06' Проблема с угловым флажком! Пауза в матче! Пытаются заменить или починить атрибут матча.
03' Сам же Чуквуезе навесил с углового, но защитники хорошо сыграли и вынесли мяч из штрафной.
03' Чуквезе слева пытался обострить, но добился только углового.
02' Трезеге с левого фланга простреливал в штрафную нигерийцев, в направлении Салаха, но Нвабили оказался первым на мяче.
01' Матч начался!
До матча
18:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.
18:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
18:50 Рефери сегодняшнего матча — Джалал Джайед (Марокко).
18:45 Матч пройдёт на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко), вместимостью 45000 зрителей.
Стартовые составы команд
Египет: Мостафа Шобейр, Рами Рабья, Мохамед Хани, Халед Собхи, Хамди Фати, Эмам Ашур, Ахмед Сайед, Моханад Лашин, Мохамед Салах, Трезеге, Мостафа Мохамед.
Нигерия: Стэнли Нвабили, Брайт Осайи-Самуэль, Семи Аджайи, Бруно Оньемаечи, Иго Огбу, Саму Чуквезе, Рафаэль Оньедика, Фисайо Деле-Баширу, Мозес Саймон, Акор Адамс, Пол Онуачу.
Египет
Путь сборной Египта по турниру — это история про контроль рисков и умение выживать в равных концовках. Групповой этап «фараоны» прошли без поражений, но уже тогда было заметно, что команда не стремится к доминированию. Победы над Зимбабве (2:1) и ЮАР (1:0) были добыты за счёт дисциплины и терпения, а ничья с Анголой (0:0) лишь укрепила репутацию Египта как одной из самых закрытых команд соревнований. В плей-офф рисунок не изменился: Бенин был сломлен только в дополнительное время, а матч с Кот-д’Ивуаром стал редким исключением по динамике — 3:2 при ставке на быстрые выходы из обороны. Полуфинал против Сенегала вновь показал пределы атакующего потенциала: минимум ударов, отсутствие давления и поражение 0:1 без реальных шансов на камбэк.
Нигерия
Нигерия большую часть турнира шла по противоположному сценарию. «Суперорлы» начали с идеальной группы, забивая стабильно и много — девять мячей в трёх матчах при открытой, агрессивной манере. Команда не боялась играть широко, активно использовала фланги и регулярно нагружала штрафную. В матчах плей-офф нигерийцы сумели добавить прагматизма: Мозамбик был разобран без лишнего риска (4:0), Алжир — переигран за счёт качества в ключевых фазах (2:0). Однако полуфинал с Марокко стал проверкой на зрелость — Нигерия впервые сознательно отказалась от доминирования, ушла в оборону и в итоге не выдержала нервной серии пенальти.
Личные встречи
Последняя встреча Египта и Нигерии состоялась 16 декабря 2025 года и завершилась победой «фараонов» 2:1. В целом очные матчи этих сборных редко выходят за рамки минимальной разницы в счёте и почти всегда проходят в жёстком тактическом ключе, где инициативу чаще диктует структура, а не владение мячом.
