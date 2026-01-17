Этот матч вряд ли превратится в открытую перестрелку. Египет постарается максимально сузить пространство, сбить темп и увести игру в позиционную стадию, где цена ошибки возрастает. Нигерия, напротив, будет искать возможности ускорять игру и наказывать за любую потерю концентрации. В такой конфигурации результат может решиться одним эпизодом — стандартом, контратакой или индивидуальным действием лидеров

29' Брайт Осайи-Сэмюэл сфолил, но пока карточки показывать марокканский арбитр не торопится.

27' Прошла передача справа на ближний угол вратарской, там поборолся Салах, попытался проткнуть мяч с острого угла в ворота, но Нвабили отбил мяч, тут же Мо первым оказался на отскоке, но и со второй попытки Салах не смог переиграть вратаря нигерийцев.

22' Онуачу грубо сфолил, но пока без санкций.

18' Лашин сделал передачу на Трезеге в штрафную, тот принял мяч, но Нвабили опередил его.

16' Салах сделал прекрасную передачу в разрез на Трезеге, который врывался в штрафную, но его опередил вратарь нигерийцев Нвабили.

14' Чуть больше мячом владеют египтяне.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 53 Владение мячом 47 2 Угловые удары 1 4 Фолы 3

12' Мостафа Мохамед делал передачу партнеру, но слишком сильно, мяч покинул поле.

10' Довольно низкий темп матча, не остроты никакой.

07' Матч возобновился!

06' Проблема с угловым флажком! Пауза в матче! Пытаются заменить или починить атрибут матча.

03' Сам же Чуквуезе навесил с углового, но защитники хорошо сыграли и вынесли мяч из штрафной.

03' Чуквезе слева пытался обострить, но добился только углового.

02' Трезеге с левого фланга простреливал в штрафную нигерийцев, в направлении Салаха, но Нвабили оказался первым на мяче.

01' Матч начался!

До матча

18:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

18:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

18:50 Рефери сегодняшнего матча — Джалал Джайед (Марокко).

18:45 Матч пройдёт на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко), вместимостью 45000 зрителей.

Стартовые составы команд

Египет: Мостафа Шобейр, Рами Рабья, Мохамед Хани, Халед Собхи, Хамди Фати, Эмам Ашур, Ахмед Сайед, Моханад Лашин, Мохамед Салах, Трезеге, Мостафа Мохамед.

Нигерия: Стэнли Нвабили, Брайт Осайи-Самуэль, Семи Аджайи, Бруно Оньемаечи, Иго Огбу, Саму Чуквезе, Рафаэль Оньедика, Фисайо Деле-Баширу, Мозес Саймон, Акор Адамс, Пол Онуачу.

Египет

Путь сборной Египта по турниру — это история про контроль рисков и умение выживать в равных концовках. Групповой этап «фараоны» прошли без поражений, но уже тогда было заметно, что команда не стремится к доминированию. Победы над Зимбабве (2:1) и ЮАР (1:0) были добыты за счёт дисциплины и терпения, а ничья с Анголой (0:0) лишь укрепила репутацию Египта как одной из самых закрытых команд соревнований. В плей-офф рисунок не изменился: Бенин был сломлен только в дополнительное время, а матч с Кот-д’Ивуаром стал редким исключением по динамике — 3:2 при ставке на быстрые выходы из обороны. Полуфинал против Сенегала вновь показал пределы атакующего потенциала: минимум ударов, отсутствие давления и поражение 0:1 без реальных шансов на камбэк.

Нигерия

Нигерия большую часть турнира шла по противоположному сценарию. «Суперорлы» начали с идеальной группы, забивая стабильно и много — девять мячей в трёх матчах при открытой, агрессивной манере. Команда не боялась играть широко, активно использовала фланги и регулярно нагружала штрафную. В матчах плей-офф нигерийцы сумели добавить прагматизма: Мозамбик был разобран без лишнего риска (4:0), Алжир — переигран за счёт качества в ключевых фазах (2:0). Однако полуфинал с Марокко стал проверкой на зрелость — Нигерия впервые сознательно отказалась от доминирования, ушла в оборону и в итоге не выдержала нервной серии пенальти.

Личные встречи

Последняя встреча Египта и Нигерии состоялась 16 декабря 2025 года и завершилась победой «фараонов» 2:1. В целом очные матчи этих сборных редко выходят за рамки минимальной разницы в счёте и почти всегда проходят в жёстком тактическом ключе, где инициативу чаще диктует структура, а не владение мячом.

