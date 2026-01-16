прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.16

17 января в матче за 3 место Кубка африканских наций по футболу сыграют Египет и Нигерия. Начало игры — в 19:00 мск.

Египет

Турнирное положение: Египтяне не могут быть довольны собой. Команда не смогла пробиться в финал турнира.

При этом Египет набрал 7 очков в трех турах группового этапа. В этих поединках команда пропустила всего 1 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Египтяне уступили Сенегалу (0:1).

До того команда переиграла крепких ивуарийцев (3:2). А вот поединок с Бенином завершился успехом в овертайме (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Египет забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Египтяне нынче пребывают не в оптимальных кондициях. Команде натужновато даются победы.

Причем Египет традиционно сложно противостоит Нигерии. В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Египтяне вполне способны прибавить в плане реализации.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерийцы вполне преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Нигерия набрала 9 очков в трех турах. При этом команда забивает в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Нигерийцы в серии пенальти уступили Марокко.

До того команда переиграла Алжир (2:0). А вот несколько ранее она уверенно расправилась с Мозамбиком (4:0).

При этом Нигерия в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нигерийцы в последних поединках смотрелись симпатично. Команда шикарно атакует.

При этом Нигерия имеет довольно крепкий по именам состав. Да и в последних поединках команда смотрелась довольно выгодно.

Команда явно не боится «фараонов». Вот только египтян она не может обыграть уже без малого четыре года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Нигерийцы намерены найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Нигерийцы не проигрывают 6 матчей кряду

Египтяне уже почти 4 года не проигрывают Нигерии

Нигерия не пропускает 3 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

Прогноз: Нигерийцы выглядят монолитнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости намерены выиграть утешительный финал, к тому же египтянам голы даются натужновато.

2.16 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Египет — Нигерия принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа Нигерии за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Египет — Нигерия принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05