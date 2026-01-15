Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об атакующей линии московского клуба.

Фабио Челестини globallookpress.com

Напомним, что зимой в атаку ЦСКА уже подписал Максима Воронова и Лусиано Гонду.

«В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате. Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и мы уверены, что Лусиано в этом нам прекрасно поможет. Он умеет не только забивать, но и играть на команду. Это нападающий с хорошей ментальностью.

Максим Воронов — игрок будущего. Иметь в своем составе талантливых русских игроков очень важно. И не менее важно разглядеть этот талант раньше конкурентов. В этой ситуации клуб сделал грамотное вложение, подписав контракт с Максимом. Молодой и талантливый нападающий теперь с нами, — приводит слова Челестини пресс‑служба ЦСКА.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.