Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Кес Смит

«АЗ Алкмар», полузащитник, 19 лет

Этот молодой футболист еще в прошлом сезоне завоевал место в составе основной команды и показал невероятный потенциал. Сейчас за Смитом гоняться многие топ-клубы Европы.

По данным The Athletic, «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Боруссия» Дортмунд проявляют предметный интерес к полузащитнику, надеясь на его подписание в ближайшее время.

При этом, руководство «АЗ Алкмара» не спешит расставаться со Смитом в зимнее трансферное окно. Боссы нидерландского клуба не против продать футболиста летом 2026-го года.

За Смита «АЗ Алкмар» хочет получить около 60-и млн евро. Любой из вышеперечисленных клубов будет готов заплатить такую сумму. Переговоры с клубом еще впереди.

Кес Смит globallookpress.com

В нынешнем сезоне Смит провел за «АЗ Алкмар» 15 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 2 гола.

Наш прогноз: Смит пополнит состав одного из топ-клубов Европы уже предстоящим летом.

Жаир Паула

«Ноттингем Форест», защитник, 20 лет

Молодой игрок обороны не блещет какими-то выдающимися игровыми показателями. Паулу только недавно подписал «Ноттингем Форест», а один из топ-клубов уже заинтересовался им.

Как сообщает Diario Sport, руководство «Барселоны» следит за прогрессом защитника. В частности, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку лично заинтересован в трансфере.

Жаир Паула globallookpress.com

Дело в том, что боссов «Барселоны» впечатлил рост Паулы, который составляет 198 сантиметров. Каталонцы хотели подписать защитника еще до его перехода в «Ноттингем Форест», но решили сосредоточиться на тех игроках, которые помогли бы команде здесь и сейчас.

Действующий контракт Паулы с «лестниками» рассчитан до лета 2030-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 12 млн евро.

В нынешнем сезоне Паула провел за «Ноттингем Форест» только 2 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Жаир Паула останется в «Ноттингем Форест», как минимум, до конца нынешнего сезона.

Роберт Левандовский

«Барселона», нападающий, 37 лет

Одна из самых главных интриг нынешнего сезона на трансферном рынке — это будущее Левандовского. Решит ли «Барселона» продлить с ним контракт или футболист будет искать новый клуб? Большой вопрос...

По информации Diario Sport, следующие месяца для польского форварда станут ключевыми. Левандовский даже в 37 лет настроен на продолжении карьеры в «Барселоне», рассчитывая вернуться в стартовый состав.

Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик также хочет, чтобы Левандовский вернул свою прежнюю форму и готов всячески ему помогать, но теперь все зависит от самого футболиста.

Если форвард не сможет проявить свои лучшие качества до конца зимы, то расставание с «Барселоной» не избежать. Левандовским уже интересуются в МЛС и чемпионате Саудовской Аравии.

Роберт Левандовский globallookpress.com

В нынешнем сезоне форвард провел за «Барселону» 13 матчей в рамках Примеры и забил 8 голов.

Наш прогноз: Левандовский все-таки продлит контракт с «Барселоной» еще на один сезон.

Витинья

ПСЖ, полузащитник, 25 лет

Этот игрок является одним из ключевых футболистов в системе игры Луиса Энрике в ПСЖ. Витинью хотел бы подписать любой топ-клуб, но вряд-ли руководство парижан захочет расставаться с португальцем.

Как сообщает журналист Хорхе Пикон, руководство «Реала» мечтает о покупке Витиньи в будущем. «Сливочные» видят в полузащитнике отличную замену ушедшему Луке Модричу.

Витинья globallookpress.com

Стоит отметить, что ПСЖ против ухода Витиньи в другой клуб, а особенно в «Реал». Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи занял четкую позицию по этому вопросу, отказавшись от любых переговоров.

Руководство «Реала» готово выложить на стол больше 100 млн евро за трансфер Витиньи. Тем более, если «сливочных» покинет Винисиус, то клуб точно сделает попытку подписать футболиста ПСЖ.

В нынешнем сезоне Витинья провел за парижан 15 матчей в рамках Лиги 1, забил гол и сделал 6 голевых передач.

Наш прогноз: Витинья продолжит выступать за ПСЖ, у «Реала» не получится заполучить полузащитника.

Оскар Бобб

«Манчестер Сити», нападающий, 22 года

Этот футболист все никак не может адаптироваться к философии Хосепа Гвардиолы. Бобб достаточно молод, чтобы перезапустить свою карьеру, но уже в другом клубе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» готовы расстаться с норвежцем, если получится подписать нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо в зимнее трансферное окно.

Сам Оскар Бобб также хотел бы сменить клубную прописку, если «Манчестер Сити» подпишет нового форварда. Среди кандидатов на подписание норвежского нападающего — дортмундская «Боруссия».

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Бобба оценивается в 25 млн евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029-го года.

Оскар Бобб globallookpress.com

В нынешнем сезоне Бобб провел за «Манчестер Сити» 9 матчей в рамках АПЛ и сделал одну голевую передачу.

Наш прогноз: Оскар Бобб пополнит состав дортмундской «Боруссии».

Лоренцо Инсинье

Свободный агент, нападающий, 34 года

Наверняка многие уже забыли про существование этого футболиста, а когда-то он был очень хорош. Сейчас Инсинье находится без клуба, но в любой момент это может измениться.

Как сообщает Sport24, итальянский футболист не исключает возможности продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Об этом сообщил агент игрока Андреа Д′Амико.

Лоренцо Инсинье globallookpress.com

«Из России звонков не было, конкретных предложений тоже нет. Лоренцо готов рассматривать предложения, но только от топ-клубов РПЛ», — сказал агент Инсинье.

При этом, ранее в СМИ писали об интересе со стороны «Лацио». Если итальянский клуб предложит контракт Инсинье, то футболист наверняка поедет на родину.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Торонто». В 2025-м году Инсинье провел за команду 12 матчей в чемпионате США, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Инсинье не доедет до РПЛ, найдя команду в Европе.