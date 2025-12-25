The Athletic оценивает, как травмы и качество скамейки скажутся на том, кто из тройки — «Арсенал», «Манчестер Сити» или «Астон Вилла» — сумеет подняться на вершину таблицы и удержать позиции.

Это тот самый рождественский подарок, о котором мечтали многие: настоящая гонка за титул.

Три очка разделяют тройку лидеров, и напряженный праздничный отрезок сезона может стать ключевым в вопросе того, кому в итоге достанется титул.

Сможет ли «Манчестер Сити» вернуть себе корону? Возьмет ли «Арсенал» первое чемпионство с 2004 года? Или «Астон Вилла» — семикратный чемпион Англии — станет победителем лиги впервые с 1981-го?

Пока футболисты по всей Европе получают зимнюю паузу, чтобы перевести дух и перезагрузиться, Премьер-лига продолжает идти без остановок.

Именно на рубеже нового года пределы возможностей состава становятся особенно заметны, и, как правило, лучше всех этот отрезок проходят команды, которые грамотно справляются с травмами, усталостью и внешними отвлекающими факторами.

Но кто из «Арсенала», «Сити», «Виллы» или «Челси» подходит к новому году в наилучшей форме? И речь не только о численности состава — важны влияние игроков со скамейки, устойчивость к травмам, распределение игрового времени и универсальность футболистов. Давайте разберемся.

«Арсенал»

«Арсенал» хорошо знает, как одна-единственная травма в обороне способна перевернуть ход чемпионской гонки. В сезоне-2022/23 повреждение спины у французского центрального защитника Вильяма Салиба выбило его из строя на последние десять туров — и этим моментально воспользовался «Манчестер Сити».

Габриэл Магальяйнс и Вильям Салиба globallookpress.com

С тех пор лондонцы сделали выводы и собрали один из самых мощных по глубине составов в Премьер-лиге. В нынешнем сезоне Микель Артета задействовал в чемпионате уже 24 футболиста — и результаты наглядно отражают эту ширину обоймы.

Без Габриэла или Салибы в старте их процент побед вырос с 33% в прошлом сезоне до 75% в нынешнем. Оборонительная структура «Арсенала» остается одной из самых надежных в АПЛ и дополнительно усилилась за счет подписаний Пьеро Инкапье и Кристиана Москеры.

Глубина есть на всех участках поля, а состав выстроен под конкретные требования Артеты. Мартин Эдегор не всегда был доступен, однако летний новичок Эберечи Эзе снял часть креативной нагрузки: он так же умело находит свободные зоны между линиями и разрезает оборону последним пасом.

Эберечи Эзе globallookpress.com

Нагрузка на Букайо Сака в этом сезоне распределяется более аккуратно, чем раньше, во многом благодаря Нони Мадуэке— прямой замене по позиции, у которого уже три гола в трех матчах Лиги чемпионов.

Уязвимым местом по-прежнему остаются травмы защитников. В этом сезоне больше повреждений, чем у «Арсенала», получили только игроки «Лидса».

Лондонцы уже использовали шесть разных пар центральных защитников и пропустили в пяти из последних восьми матчей после травмы Габриэла — тогда как ранее позволяли соперникам забивать лишь в четырех из 17 встреч.

Кроме того, команде не хватает его доминирования в верховой борьбе. Несмотря на недавнее отсутствие, бразилец выиграл 38 воздушных единоборств в АПЛ — больше, чем любой другой игрок «Арсенала» в этом сезоне.

Ближайшие недели покажут, способна ли подстраховка в обороне выдержать давление и сохранить команду на вершине таблицы.

Сейчас у «Арсенала» всего пять полностью здоровых защитников: Габриэл, Москера и Бен Уайт находятся в лазарете. Ожидается, что Габриэл вернется в начале января, что должно немного снизить напряжение.

Как «Арсенал» использует состав в сезоне 2025/26 The Athletic

Ближайшие матчи

Суббота, 27 декабря: «Арсенал» — «Брайтон» (Премьер-лига)

Вторник, 30 декабря: «Арсенал» — «Астон Вилла» (Премьер-лига)

Суббота, 3 января: «Борнмут» — «Арсенал» (Премьер-лига)

Четверг, 8 января: «Арсенал» — «Ливерпуль» (Премьер-лига)

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» снова включился в чемпионскую гонку после не самого убедительного старта сезона в Премьер-лиге. Совсем недавно команда Пепа Гвардиолы пережила два подряд поражения — от «Ньюкасла» и «Байера», — однако затем выдала серию из семи побед кряду, практически не меняя стартовый состав. Единственной корректировкой стала травма Жереми Доку, после которой его место занял Рейндерс.

«Манчестер Сити» globallookpress.com

Нынешний, более молодой «Сити» выглядит самым сыгранным вариантом состава со времен сезона-2020/21. При этом Гвардиола подчеркивает, что команда еще не достигла своего потолка, и ожидает заметного прогресса в качестве игры ближе к февралю.

Полузащита сделала шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, но отсутствие Родри по‑прежнему создает огромную брешь. Нико Гонсалес сумел неплохо заменить испанца и стал одним из самых стабильных игроков команды, однако постоянные проблемы со здоровьем у Матео Ковачича лишь увеличили нагрузку на него.

Без Родри и Ковачича «Сити» заметно ограничен в контроле мяча, а сама команда все еще учится выходить из-под давления — что особенно ярко проявилось в победном матче с «Фулхэмом» (5:4), несмотря на преимущество 5:1 к 60-й минуте.

Зависимость от Эрлинга Холанна в атаке также вызывает вопросы. В этом сезоне он забил 21 из 41 гола команды в чемпионате, добавив к этому четыре результативные передачи. Его сменщик Омар Мармуш пока не открыл счет голам в АПЛ и лишь дважды выходил в старте.

Сейчас он находится в расположении сборной Египта на Кубке африканских наций и уже отметился голом в стартовом матче турнира — победа 2:1 над Зимбабве. При этом игроки со скамейки «Сити» суммарно забили всего один мяч в лиге — проблема глубины, которую одной лишь ротацией не решить.

В то же время Фил Фоден и Райан Шерки постепенно набирают форму. Фоден забил шесть мячей в последних пяти турах АПЛ, а Шерки, чья игра строится на импровизации, отдал шесть голевых передач — больше только у Бруну Фернандеша.

Тот факт, что футболист такого профиля успешно вписывается в систему Гвардиолы, вновь намекает на стилистические изменения в игре «Сити».

Как «Манчестер Сити» использует состав в сезоне 2025/26 The Athletic

Ближайшие матчи

Суббота, 27 декабря: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» (Премьер-лига)

Четверг, 1 января: «Сандерленд» — «Манчестер Сити» (Премьер-лига)

Воскресенье, 4 января: «Манчестер Сити» — «Челси» (Премьер-лига)

Среда, 7 января: «Манчестер Сити» — «Брайтон» (Премьер-лига)

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» — главный нестандартный участник топ‑4. Глубина ее состава строится не на количестве, а на гибкости и устойчивости. Унаи Эмери предпочитает компактное ядро вместо раздутого состава.

Морган Роджерс (в центре) globallookpress.com

Эту философию лучше всего олицетворяет Морган Роджерс: он провел 99% возможных минут в Премьер‑лиге и лидирует в команде по голевым действиям (восемь). Через него проходит практически вся атакующая игра.

На бумаге состав «Виллы» выглядит узким, но это самая возрастная команда Премьер-лиги — средний возраст 28,4 года, и опыт здесь играет ключевую роль. После серии без побед в первых пяти турах «Астон Вилла» выиграла 11 из следующих 12 матчей, причем девять — с минимальным преимуществом.

Бирмингемцы набрали 15 очков, уступая по ходу встреч, — лучший показатель в лиге, а также потеряли меньше всего очков, ведя в счете, наряду с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Эти цифры говорят в пользу Эмери и команды, которая тонко чувствует ход матчей и умеет управлять игрой под давлением.

Запасные игроки «Виллы» поучаствовали в девяти голах — второй результат в лиге после «Брайтона». Эмилиано Буэндия забил трижды после выхода со скамейки — лучший показатель в АПЛ, а Дониелл Мален 13 раз появлялся на поле в роли джокера, чаще любого другого футболиста. Это подчеркивает качество ротации и работу Эмери с игроками, позволяющую выжимать максимум из резервов.

Главный вопрос — устойчивость на дистанции. В таблице ожидаемых очков Opta «Вилла» занимает лишь 16-е место, несмотря на третью строчку в реальной турнирной таблице. Если в праздничный отрезок результаты начнут подтягиваться к этим базовым метрикам, у команды с ограниченной глубиной будет минимум права на ошибку.

Дополнительную нагрузку создает график Лиги Европы с матчами по схеме «четверг — воскресенье», который станет серьезным испытанием на прочность.

Как «Астон Вилла» использует состав в сезоне 2025/26 The Athletic

Ближайшие матчи

Суббота, 27 декабря: «Челси» — «Астон Вилла» (Премьер-лига)

Вторник, 30 декабря: «Арсенал» — «Астон Вилла» (Премьер-лига)

Суббота, 3 января: «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» (Премьер-лига)