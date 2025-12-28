Сумеет ли «Наполи» подобраться к лидерам таблицы Серии А?

В воскресенье, 28 декабря, «Кремонезе» примет «Наполи» в рамках 17-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:59 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне.

16:40 Главным судьей матча будет Маурицио Мариани из Рима.

Стартовые составы команд

«Кремонезе»: Аудеро, Терраччано, Баскиротто, Барбьери, Пеццелла, Бьянкетти, Пайеро, Дзербин, Грасси, Варди, Санабрия.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ррахмани, Ди Лоренцо, Спинаццола, Жесус, Мактоминей, Лоботка, Элмас, Нерес, Хойлунд, Политано.

«Кремонезе»

Кремонезе« в текущем сезоне занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, 21 балл за 16 встреч, и имеет разницу мячей 18:18. Предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с "Лацио" — 0:0. До того команда проиграла "Торино" (0:1) и обыграла "Лечче" (2:0).

"Кремонезе" уже по праву считается главной сенсацией первого круга Серии А. Команда, только что вышедшая в Серию А, показывает достойную игру и вряд ли собирается назад во второй по силе итальянский дивизион спустя год. Травмированы — Бьянкетти, Коллочоло, дисквалифицирован — Чеккерини.

"Наполи"

"Наполи" в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 балл за 15 встреч, и имеет разницу мячей 22:13. Предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в финале Суперкубка Италии "Болонью" — 2:0. До того команда одержала победу над "Миланом" (2:0) в полуфинале Суперкубка Италии и проиграла в Серии А "Удинезе" (0:1).

"Наполи" уже по праву считается грандом Серии А и ожесточенно защищает свой титул. Нет сомнений, что неаполитанцы будут до самого конца сражаться за самые высокие места по итогам сезона. Травмированы — Гилмоур, Де Брейне, Мерет, Замбо-Ангисса.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 25 матчей. В 12 играх победил "Наполи", в 4 "Кремонезе", оставшиеся 9 матчей завершились вничью.

