матч Серии А, ставка за 1.73

28 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Наполи». Начало игры — в 17:00 мск.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» в текущем сезоне занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, 21 балл за 16 встреч, и имеет разницу мячей 18:18.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Лацио» — 0:0.

До того команда проиграла «Торино» (0:1) и обыграла «Лечче» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Бьянкетти, Коллочоло, дисквалифицирован — Чеккерини

Состояние команды: «Кремонезе» уже по праву считается главной сенсацией первого круга Серии А.

Команда, только что вышедшая в Серию А, показывает достойную игру и вряд ли собирается назад во второй по силе итальянский дивизион спустя год.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 балл за 15 встреч, и имеет разницу мячей 22:13.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в финале Суперкубка Италии «Болонью» — 2:0.

До того команда одержала победу над «Миланом» (2:0) в полуфинале Суперкубка Италии и проиграла в Серии А «Удинезе» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Гилмоур, Де Брейне, Мерет, Замбо-Ангисса

Состояние команды: «Наполи» уже по праву считается грандом Серии А и ожесточенно защищает свой титул.

Нет сомнений, что неаполитанцы будут до самого конца сражаться за самые высокие места по итогам сезона.

Статистика для ставок

«Кремонезе» пропустил в трех из пяти последних встреч

«Наполи» не проигрывает три матча кряду

«Кремонезе» набрал в гостях больше очков (12), чем дома (9)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.00, а победа «Кремонезе» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.73.

Прогноз: Обе команды не радуют излишней результативностью и вполне стоит ожидать, что игра не будет изобиловать голами.

1.73 Тотал меньше 2.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч «Кремонезе» — «Наполи» принесёт прибыль 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 1.73.

Прогноз: «Кремонезе» уже зарекомендовал себя в качестве грозы авторитетов и клуб способен потрепать нервы действующим чемпионам Италии.

2.32 «Кремонезе» не проиграет

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Кремонезе» — «Наполи» принесёт чистый выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: «Кремонезе» не проиграет за 2.32