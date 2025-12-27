Агент нападающего сборной Сенегала и «Челси» Николаса Джексона Али высказался о будущем футболиста, который на правах аренды выступает за «Баварию».

Николас Джексон globallookpress.com

«Думаю, что сезон ещё очень далёк от завершения. У Нико впереди Кубок африканских наций, долгий сезон в "Баварии", Лига чемпионов. Так что полагаю, ещё очень рано отвечать на этот вопрос. Мы с Нико сядем в конце сезона, рассмотрим все варианты, а затем вместе примем решение», — приводит слова агента журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне Джесон провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.