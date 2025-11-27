Первый матч уже перевернул сюжет четвертьфинала. «Динамо» увезло из Петербурга 3:1 и теперь принимает фаворита турнира с солидным заделом. Но ни счёт, ни статус не дают гарантий — слишком разным был футбол обеих команд в последние недели.

20:05 «Зенит» тоже на поле, под проливным дождём готовятся к игре футболисты.

20:00 Игроки «Динамо» на разминке, полчаса до решающего матча 1/4 финала Пути РПЛ!

19:50 Судейская бригада матча: главный арбитр — Алексей Сухой, помощники главного — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов.

19:40 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Динамо»: Лунёв, Касерес, Маричаль, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Бителло, Сергеев, Тюкавин.

«Зенит»: Латышонок, Алип, Нино, Горшков, Мантуан, Барриос, Мостовой, Энрике, Жерсон, Педро, Глушенков.

«Динамо»

При Ролане Гусеве команда будто проснулась. После тяжёлого осеннего отрезка при Валерии Карпине, когда «Динамо» провалилось в середину таблицы и регулярно теряло очки с аутсайдерами, москвичи обыграли махачкалинское «Динамо» (3:0). Вернулся структурный футбол, выросла интенсивность, а ключевые игроки получили шанс освежить игру.

Состав постепенно оживает — Макаров впервые попал в заявку спустя два месяца, Маухуб набирает форму, Лунев восстановился, а Глебов и Антон Миранчук должны успеть вернуться в общую группу до конца ноября. Поэтому Гусеву есть из кого выбирать, и ротация перед кубковым матчем выглядит логичной. Вероятен выход Осипенко, Бабаева, Окишора, а также акцент на мобильной тройке в атаке.

Главный плюс «Динамо» — стабильная результативность дома. Команда забивает на «ВТБ Арене» почти всем, от «Балтики» до ЦСКА и «Спартака». И если при Карпине это часто сопровождалось провалами в обороне, то сейчас игра выглядит более аккуратной. Но вопрос по дистанции остаётся — достаточно ли у московской команды ресурса, чтобы удержать преимущество над «Зенитом» с самым сильным составом в России?

«Зенит»

У «Зенита» странный сезон. Без особого блеска команда Сергея Семака всё равно набирает по чемпионату темп, который удерживает её в гонке за титул. Девять побед за двенадцать туров и минимальные осечки с «Акроном», «Крыльями» и «Пари НН» показывают, что фундамент у петербуржцев есть. Но поражение 1:3 дома от «Динамо» больно ударило по привычной уверенности.

Семак продолжит точечную ротацию: в чемпионате уже вернулись Нино и Лусиано Гонду, близок к восстановлению Кассьерра, но Дуглас Сантос и Дркушич вне игры, Шилов выбыл надолго. В Кубке тренер традиционно больше экспериментирует, и этот подход не исключён и сейчас, хотя положение заставляет рисковать.

На выезде результаты в топ-матчах у «Зенита» неровные. Ничьи со «Спартаком» и «Локомотивом», нули с «Балтикой». Выходить на «ВТБ Арену» против заряженного «Динамо» — испытание, особенно после того, как петербуржцы позволили москвичам забить трижды всего три недели назад.

