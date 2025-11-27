прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.05

27 ноября в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграют московское «Динамо» и «Зенит». Начало игры — в 20:30 мск.

«Динамо»

Турнирное положение: Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 16 матчей при разнице мячей — 25:23.

Последние матчи: в последнем поединке «Динамо» смогло обыграть «Динамо» из Махачкалы со счетом 2:0

До того команда проиграла «Акрону» со счетом 1:2, однако в первом матче 1/4 финала Кубка России московский клуб уверенно обыграл «Зенит» со счетом 3:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» на своем счету имеет две победа, два поражения и одну ничью при восьми забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в первом матче после отставки Валерия Карпина «Динамо» показали здорово себя в атаке, что подчеркнуло атакующий настрой Ролана Гусева в работе с командой. Сейчас же москвичам можно сыграть от обороны, но получится ли?

«Зенит»

Турнирное положение: «Зенит» идет на третьем месте в Российской Премьер-лиге, набрав после 16 матчей 33 очка при 31-м забитом и 12-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче питерский клуб оказался сильнее «Пари НН» в чемпионате, обыграв коллектив со счетом 2:0.

Ранее «Зенит» поделил очки с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) и проиграла в первом матче 1/4 финала Кубка России московскому «Динамо» (1:3).

В пяти последних матчах команда выиграла три матча, по одному разу сыграла вничью и потерпела поражение при восьми забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зенит» усложнил себе задачу, проиграв домашний матч. Теперь команде предстоит забить минимум два мяча, не пропустив гол в свои ворота, чтобы не вылететь в стадию Кубка Пути регионов.

Статистика для ставок

«Зенит» проиграл первый матч «Динамо» со счетом 1:3

«Зенит» забивает в 12-ти матчах подряд

«Динамо» пропускает один гол в среднем в пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.

Прогноз: Не думаем, что хозяева при домашних трибунах просто сядут в защиту и станут играть на результат, однако не ждем в матче много забитых мячей.

Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в матче за 2.05.

Прогноз: «Зенит» выглядит более предпочтительно на дистанции, так что ожидаем победу гостей в матче. Но хватит ли ее для прохода в следующий раунд?

Ставка: Победа «Зенита» в матче за 2.20.