23 ноября ушёл из жизни олимпийский чемпион и бывший нападающий «Спартака» Никита Симонян. О легенде отечественного футбола — в материале LiveSport.Ru.

Старейший олимпийский чемпион

Только в прошлом месяце вся футбольная Россия отмечала 99-летие Никиты Симоняна. К своим многочисленным наградам (ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, олимпийский орден МОК, орден ФИФА «За заслуги» и др.) Никита Павлович получил звание Героя Труда РФ, присвоенное президентом за особые заслуги перед государством, большой вклад развитие и популяризацию отечественного футбола.

Секрет долголетия — в долголетии! Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только «Спартак», но и вообще всех — уже ушла «туда», а я пока что держусь! Никита Симонян олимпийский чемпион 1956 г.

Симонян 30 октября 2025 г., после смерти французского велогонщика Шарля Коста стал старейшим живущим олимпийским чемпионом. К сожалению, этот статус Никита Павлович носил меньше месяца.

Об огромной утрате для всего российского футбола 23 ноября поздно вечером сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. Чуть позже член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что Симонян незадолго до смерти дома споткнулся, упал и сломал ногу, попал в больницу. Видимо, организму не хватило сил, чтобы справиться с этим недугом.

Футболист, тренер, функционер

Никита Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире. Родители дали мальчику имя Мкртич, но юношеские приятели назвали его Никитой. Впоследствии, Мкртич Погосович официально изменил своё имя на более привычное для российской публики Никита Павлович.

Детство и юность Симоняна прошли в Абхазии, куда переехала его семья. Несмотря на возражения отца, он часами пропадал на улице, играя в дворовый футбол. Первой для Симоняна командой в большом футболе стала юношеская команда сухумского «Динамо», за которую он выступал в 1944-1945 гг., пока не закончил среднюю школу.

После матчей с «Крыльями Советов», в которых молодому нападающему удалось отличиться, Симонян получил приглашение от тренеров столичного клуба Владимира Горохова и Абрама Дангулова. В итоге, в 1946 г. он переехал в Москву, где играл за «Крылья» до расформирования коллектива в 1948 г. Директор завода ЗИЛ Иван Лихачев уговаривал 22-летнего форварда перейти в «Торпедо», но тот решил пойти вслед за тренерами в «Спартак».

В составе красно-белых Симонян играл на протяжении следующих 11 лет — вплоть до завершения карьеры. Однажды даже отказал сыну Сталина в переходе в команду ВВС.

История со младшим Сталиным стала знаковой. В других клубах сразу поняли: уж если Симонян такому всесильному человеку отказал, то к нам и подавно не пойдёт. Больше ко мне с предложениями об уходе из «Спартака» никто не подходил. Никита Симонян олимпийский чемпион 1956 г.

Период выступления Симоняна за «Спартак» совпал с возвращением клуба в число ведущих команд страны, что подтверждают его командные достижения:

4-кратный чемпион СССР (1952, 1953, 1956, 1958);

2-кратный вице-чемпион СССР (1954, 1955);

2-кратный бронзовый призёр чемпионата СССР (1949, 1957);

2-кратный обладатель Кубка СССР (1950, 1958);

2-кратный финалист Кубка СССР (1952, 1957).

Без вклада Симоняна эти награды вряд ли были завоеваны красно-белыми. Никита Павлович трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР (1949, 1950, 1953) и 8 раз включался в список 33 лучших футболистов СССР.

Симонян до сих пор удерживает за собой звание лучшего бомбардира в истории «Спартака» (160 голов, забитых за 245 матчей). Причем стоит отметить, что только 2 гола были забиты с пенальти. Кроме того, Симонян, играя за красно-белых, оформлял хет-трики рекордные 11 раз.

Я его видел на футбольном поле, ведь тоже старый. Никита Павлович был таким же, как Пеле. У него был великолепный дриблинг, скорость, удар с обеих ног, чувство позиции мяча. У Симоняна были все характеристики Пеле, такой же уровень. Владимир Пономарев бывший футболист ЦСКА и сборной СССР

Никита Павлович, естественно, получал вызовы в сборную СССР, в составе которой за 1954-1958 гг. провел 20 матчей и забил 10 голов. Вместе с ним национальная команда достигла одного из главных успехов в своей истории — победы на Олимпийских играх 1956 г. в Мельбурне. А через 2 года Симонян стал автором первого в истории советской сборной гола на чемпионатах мира.

Почти сразу после завершения в 33-летнем возрасте карьеры Никита Симонян в конце 1959 года получил от начальника «Спартака» Николая Старостина предложение стать старшим тренером. Под его руководством, поделенном на две части (1960-1965 гг. и 1967-1972 гг.), красно-белые дважды выиграли чемпионаты СССР (1962 и 1969 гг.) и трижды становились обладателями Кубка СССР (1963, 1965 и 1971 гг.).

Полуторагодовая пауза была связана с принятой «сверху» отставкой всего руководства «Спартака» за упущения в воспитательной работе — игрок команды Юрий Севидов, находясь за рулём автомобиля, на пешеходном переходе насмерть сбил известного химика-аналитика Дмитрия Рябчикова.

По окончанию сезона-1972 Симонян самостоятельно оставил тренерский пост в «Спартаке», после чего возглавил ереванский «Арарат» и сразу же привёл команду к «золотому дублю», а в 1975 г. ещё раз завоевал Кубок страны. Однако эти успехи, несмотря на последующие назначения главным тренером сборной СССР (1977-1979 гг.), одесского «Черноморца» (1980-1981 гг.) и всё того же «Арарата» (1984-1985 гг.), стали для Симоняна последними на тренерском поприще.

В дальнейшем Никита Павлович занимался административной работой: сначала как начальник сборной СССР (1986-1990 гг.), а затем как один из руководителей национальной федерации футбола. Пост первого вице-президента РФС Симонян занимал с 1992 г. и до последних дней жизни.

«Человек планетарного масштаба»

Никто не остался в стороне от этой трагедии. Искренние и глубокие соболезнования родным и близким Никиты Симоняна, а также всей футбольной семье выразили РФС, РПЛ, футбольные клубы. Как сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, все ближайшие матчи Кубка России, РПЛ и ФНЛ будут посвящены памяти Никиты Симоняна и начнутся с минуты молчания.

Ушёл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром. Владимир Путин президент России

В связи со смертью Никиты Павловича телеграмму соболезнования президенту России направил Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который, вспомнив успехи «Арарата», отметил, что Симонян подарил всем армянам незабываемое чувство гордости.

Легенду советского футбола вспомнили на международном уровне. Соответствующие сообщения опубликовали ФИФА, УЕФА и даже Бразильская конфедерация футбола:

Я глубоко сожалею о кончине Никиты Симоняна — выдающегося футболиста, который стал другом бразильского футбола и особенно Пеле во время чемпионата мира 1958 года. Его история — часть и нашего пути как нации, которая играет в футбол и любит его. Фабио Сейшас директор по коммуникациям Бразильской конфедерации футбола

Многие футбольные деятели, которых судьба свела с Симоняном, вспоминали его с разных сторон. Гус Хиддинк отметил в Никите Павловиче скромность, Анатолий Бышовец — интеллигентность, Александр Медведев — бодрость и жизнерадостная улыбку.

Борис Игнатьев запомнил его как рассказчика, который умеет передавать свои мысли и футбольные идеи. Геннадий Орлов назвал Симоняна совестью нашего футбола, а по мнению Александра Дюкова, его имя — это синоним честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков, которого связывают с Симоняном 42-летние дружеские отношения, назвал его уход личной трагедией.

Во многих ипостасях он был великим человеком, даже легендой. Единственный человек в мире, добившийся выдающихся результатов как спортсмен, как тренер и как спортивный руководитель. Таких в мире больше нет. Знаете, если описать его одним словом, то скажу, что это человек планетарного масштаба. Вячеслав Колосков почётный президент РФС

Нет сомнений, что память о личности такого масштаба необходимо увековечить. Так, 3-кратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина предложила в честь Симоняна назвать одну из улиц Москвы. Другой народный избранник Дмитрий Свищев собрался выйти с инициативой фильма или целого сериала про Никиту Павловича: «Важно, чтобы молодежь знала про таких великих людей».

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко предположил, что «Спартак» установит Симоняну памятник. Пока что клуб объявил о переименовании трибуны А на «Лукойл Арене» в трибуну имени Никиты Симоняна, который, тем самым, составит компанию другим легендам красно-белых. Три другие трибуны арены уже носят имена братьев Старостиных, Игоря Нетто и Фёдора Черенкова.

Никита Симонян был персоной, которая не ограничивалась рамками одного футбола. Его значимость отмечали представители других видов спорта. В частности, человеком редкого таланта и внутренней силы назвала его заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. А двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов вспомнил о Симоняне как о примере настоящего мужчины.

Прощание с Никитой Симоняном состоится 27 ноября 2025 года на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена». Похороны пройдут в этот же день на Ваганьковском кладбище.