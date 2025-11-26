Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о возможном чемпионстве «красно-белых» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.
«Сколько раз "Спартак" становился чемпионом за последние 20 лет? Надо почитать, освежить знания. Знаю, что уже несколько лет это не удаётся.
Всего один раз? Это непростой период, "Спартак" — великий клуб. Мы должны приложить все усилия. Дай бог, в этом сезоне получится», — передает слова Угальде Чемпионат.
Напомним, что «Спартак» обыграл «Локомотив» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ и пробился в полуфинал турнира.