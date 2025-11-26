Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о возможном чемпионстве «красно-белых» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

Манфред Угальде — нападающий «Спартака» globallookpress.com

«Сколько раз "Спартак" становился чемпионом за последние 20 лет? Надо почитать, освежить знания. Знаю, что уже несколько лет это не удаётся.

Всего один раз? Это непростой период, "Спартак" — великий клуб. Мы должны приложить все усилия. Дай бог, в этом сезоне получится», — передает слова Угальде Чемпионат.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Локомотив» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ и пробился в полуфинал турнира.