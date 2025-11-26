«Спартак» приезжает на «РЖД Арену» с комфортным преимуществом, но интрига в дерби ещё жива. «Локомотив» дома точно не намерен сдаваться, а два мяча форы — не тот запас, за который можно прятаться.

42' ВАР всё проверил, офсайда не было, ничья в дерби! А значит «Спартак» снова ведёт +2 по сумме матчей.

41' ГООООООООООООООЛ! Сравнял «Спартак»! Барко в штангу пробил со штрафного, мяч отскочил ровно на линию вратарской, где Угальде в падении добил его головой в сетку! 1:1!

41' Бакаев получил жёлтую карточку, теперь у ворот «Локо» штрафной.

39' Фассон нарушил правила в атаке, пытаясь обыграть Мартинса.

37' Мартинс скидывал в штрафную на Солари, Монтес перехватил.

35' Умяров получил жёлтую карточку, уже вторая в составе «Спартака».

Статистика матча 1 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 49% Владение мячом 51%

34' Штрафной с левого фланга подаст «Локо».

32' Монтес перехватил прострел Мартинса, мяч, казалось, уходил на угловой, но свернул в аут.

30' Солари выбил мяч после остановки игры, жёлтая карточка аргентинцу!

28' Баринов навесил с левого фланга, Помазун забрал мяч.

26' Два раза подряд бил Денисов из-за штрафной, первый удар заблокировал в подкате Батраков, а потом сам Даниил пробил выше.

24' ГООООООООООООООООЛ! Впереди «Локомотив»! Батраков идеально уложил мяч в угол Помазуна, 1:0!

23' Умяров сбил Бакаева у самой штрафной, опаснейшая позиция для удара.

21' Мяч перелетел Хлусевича на дальней штанге после навеса Денисова.

18' Отлично в подкате сыграл Умяров! У своей штрафной остановил проход Карпукаса.

17' Денисов опасно простреливал с правого фланга, не достали до мяча игроки «Спартака» в штрафной.

15' У Солари не получился удар в касание из штрафной, заблокировал защитник.

13' Мог забивать «Спартак»! Угальде замыкал прострел с правого фланга, Лантратов отбил!

12' Ньямси перехватил передачу Денисова на Угальде, выбил в аут.

10' Руденко прострелил с левого фланга, никто не сыграл в штрафной.

08' Солари отобрал мяч у Монтеса, но не смог пробить, Лантратов вышел из ворот и накрыл.

07' На удар издалека со штрафного решился Баринов, попал в стенку.

06' Ещё один штрафной заработал «Локо».

05' Батраков навесил со штрафного, от Воробьёва мяч ушёл за лицевую.

03' Помазун забрал мяч после прострела с левого фланга.

01' «Спартак» начал с центра, поехали!

До матча

20:30 Текстовик в память о Симоняне на спартаковской трибуне.

20:25 Команды выходят на поле, все в памятных футболках в честь Никиты Павловича Симоняна.

20:20 Около 10 минут остаётся до стартового свистка, самое время напомнить, что «Спартак» ведёт в два мяча после первого четвертьфинального матча. В случае победы «Локо» с разницей +2 дополнительного времени не будет, сразу серия пенальти.

20:15 В Москве уже давно зимняя погода, около 0 градусов с дождём, а по ходу матча даже обещают снег. Но едва ли это повлияет на игру, матч однозначно будет огненным.

20:05 Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» рассудит Алексей Сухой из Люберец. Ассистенты главного арбитра — Игорь Демешко и Александр Богданов. Резервный судья — Юрий Карпов.

19:55 «Спартак» тоже вышел на поле «РЖД Арены», гостевая трибуна сегодня тоже заполнится до отказа, принципиальнейший матч нас ждёт!

19:45 Первые на разминке игроки «Локо», а фанатский сектор уже невероятно активен, хотя около 45 минут до матча. Атмосфера дерби!

19:40 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Бакаев, Руденко, Воробьёв.

«Спартак»: Помазун, Ву, Денисов, Литвинов, Рябчук, Умяров, Барко, Мартинс Перейра, Хлусевич, Солари, Угальде.

«Локомотив»

Ноябрь получился для «Локомотива» тяжёлым. Одна победа в пяти матчах и ощутимый спад динамики в атаке. При этом команда Михаила Галактионова остаётся конкурентоспособной — ничья с лидирующим «Краснодаром» (1:1) вернула немного уверенности.

Домашняя серия тоже работает в пользу «Локо», в основное время на «РЖД Арене» команда не проигрывает с весны. Однако, чтобы совершить камбек, москвичам нужно прибавлять именно впереди. А за последние пять матчей лишь раз удалось забить больше одного гола.

Возвращение Дмитрия Баринова после дисквалификации — важный фактор. Команда снова получает игрока, который задаёт ритм в центре и страхует полполя. В остальном ротация ожидается точечной. Сильянов готов вернуться, Воробьёв и Пиняев, вероятно, получат больше минут, хотя их готовность стартовать пока под вопросом.

«Спартак»

После ухода Деяна Станковича «Спартак» начал с минимальной, но по делу добытой победы над ЦСКА (1:0). Команда выглядела собранной, плотной, с акцентом на порядок в обороне, важная деталь на фоне выезда к «Локо».

Форма «красно-белых» в целом стабилизировалась. Три победы подряд и только одна осечка за последние шесть игр — в гостевом матче с «Краснодаром». Но картинка в чемпионате и кубке различается, именно в Кубке России команда действует увереннее и уже сделала шаг к полуфиналу, выиграв первый матч 3:1.

Кадровая ситуация неоднозначна. Солари и Угальде становятся главными кандидатами на старт из-за травм конкурентов, а форма Тео Бонгонды и Ливая Гарсии остаётся вопросом. При этом выездной «Спартак» выглядит не так убедительно — победы есть, но исключительно над середняками и аутсайдерами. В матчах статуса уровня дерби команда регулярно теряет очки.

История противостояния

За десятилетия своей истории «Локомотив» и «Спартак» сыграли 181 матч: 43 победы «красно-зелёных», 99 — «красно-белых», 39 ничьих. В нынешнем сезоне баланс симметричен: в чемпионате сильнее оказался «Локомотив» (4:2), а в первом кубковом матче — «Спартак» (3:1).