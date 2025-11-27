прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.50

Польский «Лех» сыграет против швейцарской «Лозанны» в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Лех»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Лех» расположился на 23 месте с активом 3 балла.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Лех» разгромил «Рапид» (4:1), затем польские футболисты потерпели неожиданное поражение в матче против «Линкольна» из Гибралтара (1:2).

Неудачной получилась игра и третьего тура еврокубка, «Лех» потерпел фиаско в поединке против испанского клуба «Райо Вальекано» (2:3).

Не сыграют: Польский клуб не сможет рассчитывать на трех футболистов: у Али Голизаде травмировано бедро, Даниель Хаканс выбыл из строя из-за травмы лодыжки, а Патрик Волемарк перенес операцию.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты «Леха» одержали всего одну победу, в двух встречах сыграли вничью и потерпели два поражения.

«Лозанна»

Турнирная таблица: «Лозанна» занимает 5 место в основном этапе Лиги конференций. Швейцарский клуб в трех матчах набрал 7 очков, за плечами команды 2 победы и 1 ничья.

Последние матчи: В Лиге конференций швейцарский коллектив с минимальным перевесом одолел мальтийский клуб «Хамрун» (1:0) и разгромил исландский «Брейдаблик» (3:0).

Первую осечку швейцарцы позволили себе допустить в игре третьего тура против киприотов из «Омонии», встреча завершилась вничью (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Лозанна» не проигрывает в третьем матче подряд, в рамках минувшего тура швейцарцы сыграли вничью не только с «Омонией», но и «Сьоном» (2:2) в рамках Суперлиги Швейцарии. Участник Лиги конференций также одержал победу в матче против «Цюриха» (2:1).

Статистика для ставок

«Лозанна» занимает 5 место в Лиге конференций

«Лех» 23 место в Лиге конференций

«Лозанна» и «Лех» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лех» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.95, а победа «Лозанны» — в 3.45.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 1.98.

Прогноз: «Лозанна» в трех матчах Лиги конференций забила пять мячей и пропустила всего один гол. Швейцарцы сейчас на ходу в отличии от «Леха» и вполне могут дать бой польскому визави.

2.50 Фора «Лозанны» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Лех» — «Лозанна» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора «Лозанны» (0) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: В среднем за игру швейцарцы и поляки забивают по 2 мяча в ворота соперников, так что можно ожидать в предстоящем поединке, как минимум 4 гола.

2.25 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Лех» — «Лозанна» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.25.