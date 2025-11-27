Польский «Лех» сыграет против швейцарской «Лозанны» в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 20:45 по мск.
«Лех»
Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Лех» расположился на 23 месте с активом 3 балла.
Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Лех» разгромил «Рапид» (4:1), затем польские футболисты потерпели неожиданное поражение в матче против «Линкольна» из Гибралтара (1:2).
Неудачной получилась игра и третьего тура еврокубка, «Лех» потерпел фиаско в поединке против испанского клуба «Райо Вальекано» (2:3).
Не сыграют: Польский клуб не сможет рассчитывать на трех футболистов: у Али Голизаде травмировано бедро, Даниель Хаканс выбыл из строя из-за травмы лодыжки, а Патрик Волемарк перенес операцию.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты «Леха» одержали всего одну победу, в двух встречах сыграли вничью и потерпели два поражения.
«Лозанна»
Турнирная таблица: «Лозанна» занимает 5 место в основном этапе Лиги конференций. Швейцарский клуб в трех матчах набрал 7 очков, за плечами команды 2 победы и 1 ничья.
Последние матчи: В Лиге конференций швейцарский коллектив с минимальным перевесом одолел мальтийский клуб «Хамрун» (1:0) и разгромил исландский «Брейдаблик» (3:0).
Первую осечку швейцарцы позволили себе допустить в игре третьего тура против киприотов из «Омонии», встреча завершилась вничью (1:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Лозанна» не проигрывает в третьем матче подряд, в рамках минувшего тура швейцарцы сыграли вничью не только с «Омонией», но и «Сьоном» (2:2) в рамках Суперлиги Швейцарии. Участник Лиги конференций также одержал победу в матче против «Цюриха» (2:1).
Статистика для ставок
- «Лозанна» занимает 5 место в Лиге конференций
- «Лех» 23 место в Лиге конференций
- «Лозанна» и «Лех» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лех» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.95, а победа «Лозанны» — в 3.45.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 1.98.
Прогноз: «Лозанна» в трех матчах Лиги конференций забила пять мячей и пропустила всего один гол. Швейцарцы сейчас на ходу в отличии от «Леха» и вполне могут дать бой польскому визави.
Ставка: Фора «Лозанны» (0) с коэффициентом 2.50.
Прогноз: В среднем за игру швейцарцы и поляки забивают по 2 мяча в ворота соперников, так что можно ожидать в предстоящем поединке, как минимум 4 гола.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.25.