28 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Ротор» и «Уфа». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.54.
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы минувший сезон провели не столь удачно. Команда в стыковой дуэли за выход в РПЛ уступила «Акрону».
При этом «Ротор» весной выглядел весьма симпатично. Да и сейчас под рукой у Дмитрия Парфёнова шикарный подбор игроков. Разумеется, перед наставником поставлена цель подняться в элиту.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Волгоградцы одолели «Акрон» (1:0), однако этого не хватило для повышения в классе.
До того команда уступила тем же тольяттинцам (0:2). А вот поединок с «Чайкой» завершился ярким успехом (5:0).
В своих последних матчах «Ротор» смотрелся довольно выгодно. Более того, команде удалось сохранить костяк, плюс еще усилиться.
Состояние команды: в новом сезоне волгоградцы постараются избежать нервотрепки стыков. «Ротор» будет бороться за одно из двух проходных мест.
Вот только волгоградцы традиционно неудачно противостоят «Уфe». Команда в четырех последних очных поединках победила всего один раз при трех поражениях.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы прошедший сезон могут записать себе в актив. Команда заняла лишь пятнадцатое место в турнирной таблице, избежав вылета в вторую лигу.
Причем «Уфа» забила лишь 32 мяча в ворота соперников. А вот пропустила команда 40 раз в 34 поединках первенства. Да и победить удалось всего в девяти матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Уфимцы в спарринге уступили «Пари НН» (1:2).
Несколько ранее команда расписала паритет с теми же нижегородцами (2:2). А вот поединок с костромским «Спартаком» завершился минимальной викторией.
В двух летних спаррингах «Уфа» разжилась лишь одной ничьей. Имея приличный, как для первой лиги, состав, команда не преуспевает в плане реализации. Да и вообще, креатива в действиях уфимцев минимум.
Состояние команды: Уфимцы летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Задачей команды будет избежание опостылевшей борьбы за выживание.
Команда в двух своих первых контрольных поединках пропустила четыре мяча. Зато в последнем очном поединке уфимцы полтора месяца назад переиграли «Ротор» (1:0).
Уфимцы уже почувствовали ритм игры в первых спаррингах. Имея относительно надежные тылы, «Уфа» вполне способна преуспеть в игре вторым номером.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.87. Ничья — в 3.05, успех соперника — в 4.82.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 2.56 и 1.48.
Прогноз: Волгоградцы ставят максимальные задачи на новый сезон, и явно постараются оперативно вскрыть оборону уфимцев.
Ставка: Победа «Ротора» в 1-м тайме за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.56.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Уфимцы имеют заметные проблемы в плане реализации
- Волгоградцы в межсезонье сохранили ведущих исполнителей
- «Ротор» в трех своих последних поединках победил два раза
- «Уфа» не побеждала в двух первых летних спаррингах
- Амбициозные волгоградцы явно постараются выиграть в первом контрольном матче летнего межсезонья