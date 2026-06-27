прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.54

28 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Ротор» и «Уфа». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.54.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы минувший сезон провели не столь удачно. Команда в стыковой дуэли за выход в РПЛ уступила «Акрону».

При этом «Ротор» весной выглядел весьма симпатично. Да и сейчас под рукой у Дмитрия Парфёнова шикарный подбор игроков. Разумеется, перед наставником поставлена цель подняться в элиту.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Волгоградцы одолели «Акрон» (1:0), однако этого не хватило для повышения в классе.

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До того команда уступила тем же тольяттинцам (0:2). А вот поединок с «Чайкой» завершился ярким успехом (5:0).

В своих последних матчах «Ротор» смотрелся довольно выгодно. Более того, команде удалось сохранить костяк, плюс еще усилиться.

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Состояние команды: в новом сезоне волгоградцы постараются избежать нервотрепки стыков. «Ротор» будет бороться за одно из двух проходных мест.

Вот только волгоградцы традиционно неудачно противостоят «Уфe». Команда в четырех последних очных поединках победила всего один раз при трех поражениях.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы прошедший сезон могут записать себе в актив. Команда заняла лишь пятнадцатое место в турнирной таблице, избежав вылета в вторую лигу.

Причем «Уфа» забила лишь 32 мяча в ворота соперников. А вот пропустила команда 40 раз в 34 поединках первенства. Да и победить удалось всего в девяти матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Уфимцы в спарринге уступили «Пари НН» (1:2).

Несколько ранее команда расписала паритет с теми же нижегородцами (2:2). А вот поединок с костромским «Спартаком» завершился минимальной викторией.

В двух летних спаррингах «Уфа» разжилась лишь одной ничьей. Имея приличный, как для первой лиги, состав, команда не преуспевает в плане реализации. Да и вообще, креатива в действиях уфимцев минимум.

Состояние команды: Уфимцы летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Задачей команды будет избежание опостылевшей борьбы за выживание.

Команда в двух своих первых контрольных поединках пропустила четыре мяча. Зато в последнем очном поединке уфимцы полтора месяца назад переиграли «Ротор» (1:0).

Уфимцы уже почувствовали ритм игры в первых спаррингах. Имея относительно надежные тылы, «Уфа» вполне способна преуспеть в игре вторым номером.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.87. Ничья — в 3.05, успех соперника — в 4.82.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 2.56 и 1.48.

Прогноз: Волгоградцы ставят максимальные задачи на новый сезон, и явно постараются оперативно вскрыть оборону уфимцев.

2.54 Победа «Ротора» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Ротор» — «Уфа» принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Победа «Ротора» в 1-м тайме за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.56 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.56 на матч «Ротор» — «Уфа» принесёт прибыль 1560₽, общая выплата — 2560₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.56.

Пять причин, почему ставка зайдет