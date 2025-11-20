Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги своего первого года работы в клубе и отметил, что изменился в профессиональном плане.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Теперь смотрю на вещи под другим углом. У меня было видение того, как играть, выходить из обороны, теперь же это изменил. Мы в клубе сосредоточены на анализе данных, в Премьер-лиге это распространено. По этой причине необходимо менять свой подход к работе, нужно быть внимательным»,﻿ — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Аморим возглавил «МЮ» осенью прошлого года и с тех пор провел значительную работу по обновлению команды, адаптируя тактику и подходы под требования английской Премьер-лиги. На данный момент клуб занимает шестое место в таблице АПЛ сезона 2025/26.