Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал предстоящую игру с «Балтикой» в рамках 16-го тура РПЛ.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Нам нужны очки, в связи с турнирной таблицей и то, что это заключительный домашний матч в этой части. Настрой и мысли наши только о самом положительном, самом максимальном.

Мне нравится то, как ведёт себя команда. Как они реагируют и всё это воспроизводят потом в тренировочной деятельности. Поэтому я смотрю с оптимизмом не только на предстоящую игру, но и на все оставшиеся, которые в этой части. Поживём — увидим», — сказал Ахметзянов сайту клуба.

«Оренбург» примет на своем поле «Балтику» 22 ноября в 14:00 (мск). Сейчас команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с 11 очками.