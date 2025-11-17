В понедельник, 17 ноября, состоится отборочный матч к чемпионату мира-2026, в котором сборная Северной Ирландии примет Люксембург. Начало игры — в 22:45 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

48' На трибуны запустил мяч Тилль, выполняя удар с дальней дистанции.

47' Удалось люксембуржцам довести мяч до штрафной площади североирландцев, но крайне быстро они его там лишились.

46' Стартовал второй тайм. В перерыве у хозяев вышел Девлин вместо Брэдли.

45+2' Ничего интересного больше не произойдёт в первом тайме. Перерыв — Северная Ирландия обыгрывает Люксембург 1:0 благодаря голу Донли с пенальти: гости неплохо держались, но в концовке тайма привезли крайне необязательный пенальти в свои ворота. Отдохнём немного!

45+1' Баррейро в центре поля получил по лицу от Прайса. Фол зафиксирован, но тут без карточки.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

44' ГОООЛ! 1:0! Джейми Донли! Уверенно отправил мяч в левый от себя угол, Морис прыгнул в противоположный.

43' Жёлтую за споры с судьёй получил вратарь гостей Энтони Морис.

42' ПЕНАЛЬТИ в ворота Люксембурга! Действительно, Мартинс прямо на линии штрафной ударил по ноге Брауна. Подозвали судьи Кристо Тохвера посмотреть VAR, после чего эстонец и принял решение указать на точку.

41' Пауза у нас — видеоассистенты арбитра просматривают эпизод, в котором Мартинс врезал по ноге Брауну в своей штрафной.

40' Спустя долгое время Северная Ирландия дошла до чужой штрафной и заработала угловой. Прайс ударил метров с 18 после розыгрыша — неточно.

39' Прострел Дардари с левого фланга в штрафную североирландцев не прошёл, как и последовавшая через несколько секунд подача от Баррейро.

37' Мартинс получил по ногам от Льюиса и несколько секунд полежал на газоне, но сумел подняться на ноги без посторонней помощи.

36' Баррейро так сильно хотел добраться до мяча в чужой штрафной, что жёстко толкнул в спину Макнейра — это фол.

35' Довольно активный отрезок сборная Люксембурга проводила, но в конце концов Мартинс неудачно пошёл в дриблинг на правом фланге и отправился за лицевую вместе с мячом.

33' На своей половине поля мяч потеряли североирландцы. Аут заработал Люксембург около штрафной соперника.

31' Плохо пробил Тилль в касание из-за штрафной, значительно выше цели.

30' Выравнивается у нас потихоньку игра. В первые 20 минут Северная Ирландия совсем ничего не позволяла люксембуржцам, но сейчас гости гораздо больше мячом владеют.

29' Не получилось у Северной Ирландии пройти в атаку по правому флангу, Гэлбрайт упустил мяч за боковую.

27' Олесен неплохо приложился издали в касание — в створ не попал, хотя было не так уж и далеко.

26' Быстрая атака получилась у североирландцев, однако проникающий пас Брэдли в штрафную на ход партнёру прочитал де Граса. Угловой заработали хозяева.

24' Голевой момент у Люксембурга! Мартинс вырвался один на один с Хазардом — вратарь хозяев отлично вышел из ворот, по максимуму сократил расстояние и спас команду.

23' Недолго продлилось это владение люксембуржцев. Довольно быстро Северная Ирландия снова забрала мяч под контроль.

22' Осмелели гости после этой атаки и идут в ещё одну. Всем составом Люксембург расставился на чужой половине.

21' Первый удар по воротам в исполнении люксембуржцев — Дардари не очень опасно ударил метров с 25. Нетрудно для Хазарда.

20' Кристофер Мартинс грубовато атаковал соперника, который и близко не владел мячом. Чудом избежал карточки хавбек «Спартака».

18' Теперь и у Люксембурга «вне игры» — ещё одна атака гостей очень быстро и легко закончилась.

17' ГОООЛ забил Донли из штрафной после передачи Гэлбрайта с правого фланга, но перед этим сам Гэлбрайт забрался в большой офсайд.

16' Много потерь у обеих команд в районе центра поля, переходит владение от одних к другим, остроты у ворот фактически нет никакой.

13' Перестал мяч держаться у игроков сборной Люксембурга, ничего в атаке у гостей пока не получается. В основном североирландцы с мячом находятся.

12' Прайс притащил мяч к угловому флажку на левом фланге и пытался обыграть Тилля, но упустил его за лицевую.

10' Штрафной заработали гости на чужой половине поля, а в итоге разыграли настолько плохо, что привезли момент на свои ворота. Закончилось всё ударом Льюиса сильно выше перекладины.

09' Из-за пределов штрафной нанёс удар Прайс с лёта, но нетрудным он оказался для вратаря сборной Люксембурга, который намертво мяч забрал.

08' Не дают гости спокойно контролировать мяч североирландцам, очень быстро и активно вступают в прессинг.

07' Не получился у Брэдли удар с подбора с линии штрафной. От ворот выбьет Морис.

06' Опасный момент мог получиться — Макнейр после навеса с фланга выполнял скидку во вратарскую, где первым на мяче оказался защитник сборной Люксембурга и выбил его на ещё один угловой.

05' Первый угловой хозяева заработали. Прострел Прайса от левого края штрафной перехватили.

03' Гэлбрайт накрыл соперника на чужой половине поля и забрал мяч для своей команды. Правда, люксембуржцы довольно быстро его вернули.

02' С мячом сборная Люксембурга. Разыгрывают мяч гости от своих ворот, уже успели разок заглянуть в штрафную Северной Ирландии.

01' Матч начался!

До матча

22:42 Команды уже на поле — звучат гимны Великобритании и Люксембурга. Ещё пара минут — и игра начнётся!

22:38 В Белфасте прохладный вечер — 4 градуса выше нуля. Осадков пока что не ожидается.

22:32 Главный арбитр нашей игры — 44-летний Кристо Тохвер из Эстонии.

22:26 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте. Арена вмещает 18 500 зрителей.

Стартовые составы команд

Северная Ирландия: Хазард, Макконвилл, Макнейр, Браун, Брэдли, Лайонс, Макдоннелл, Гэлбрайт, Льюис, Прайс, Донли.

Люксембург: Морис, де Граса, Корач, Карлсон, Янс, Олесен, О. Тилль, Мартинс, Баррейро, Дардари, Синани.

Северная Ирландия

Североирландцы провели эту отборочную кампанию ровно так, как от них и ожидали: класс сборных Германии и Словакии, которые также оказались в квартете А, всё-таки повыше, поэтому тягаться с ними Северной Ирландии было бы объективно сложно. Так и вышло — за пять туров команда с Британских островов набрала всего шесть очков и на шесть отстаёт от немцев со словаками (у них по 12), лишившись шансов пробиться на ЧМ напрямую.

Однако позитивные моменты тоже есть. Во-первых, сборная Северной Ирландии две победы в отборе всё же одержала, в том числе над крепкой Словакией дома (2:0), а также в гостях над Люксембургом (3:1). Во-вторых, совсем без шансов североирландцы никому не проиграли — борьбу навязали всем: в гостях словакам уступили минимально (0:1), а с немцами пободались и на своём поле (0:1), и в Германии (1:3). А в-третьих, сборная Северной Ирландии всё равно сыграет в марте в стыках за попадание на чемпионат мира — она пробралась туда через Лигу наций, так что сильно грустить по поводу неудачи в отборочном турнире команда вряд ли будет.

Люксембург

В последние годы сборная Люксембурга по сути избавилась от статуса футбольного карлика и стала показывать достойные результаты: например, в квалификации к Евро-2024 люксембуржцы стали третьими в своей группе, опередив Исландию с Боснией, да и вообще многие игроки из этой страны выступают в сильных европейских лигах. Но вот отборочный турнир к ЧМ-2026 не удался совсем.

В пяти матчах Люксембург набрал ровно 0 очков и забил всего один гол — как раз дома Северной Ирландии (1:3), пропустив при этом 12. Последние четыре встречи проиграны всухую: дважды Словакии (0:1 и 0:2) и дважды Германии (0:4 и 0:2). А в целом в 17 матчах во всех турнирах за последние полтора года у люксембуржцев всего лишь одна победа — в товарняке против Швеции (1:0) в марте.

Личные встречи

Сборные провели восемь встреч между собой в XXI веке — товарищеские, в Лиге наций и в отборах к чемпионатам мира. Перевес на стороне североирландцев: они одержали пять побед, два матча завершились вничью, а Люксембург выиграл всего однажды — в 2013 году на своём поле (3:2).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч Северная Ирландия — Люксембург с коэффициентом 2.02.