прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.02

17 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Северная Ирландия и Люксембург. Начало встречи — в 22:45 мск.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия занимает 3-е место в своей группе, набрав 6 очков после пяти встречи при разнице мячей 6:6.

Последние матчи: в предыдущей встрече североирландцы уступили в гостях словакам — 0:1.

До того команда дома проиграла Германии (0:1) и обыграла Словакию (2:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Баллард.

Состояние команды: Северная Ирландия не особо претендовала на выход хотя бы в стыковые встречи, но команда попыталась навязать борьбу словакам.

К сожалению для ольстерцев, их сборная уже не решает никаких задач, но постарается порадовать фанатов под конец турнира.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембург занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, не набрав ни одного балла за 5 туров при разнице мячей 1:12.

Последние матчи: в предыдущем матче Люксембург проиграл дома Германии со счетом 0:2.

До того команда проиграла Словакии (2:0) и Германии в гостях (0:4).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Люксембург провалил квалификацию и уже после первого круга не боролся за право выйти на Мундиаль.

Команда попробует навязать борьбу в последнем туре, но не более.

Статистика для ставок

Люксембург не побеждает в восьми последних встречах

Северная Ирландия пропускала в четырех из пяти последних играх

В первой встрече Северная Ирландия победила Люксембург со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Северной Ирландии — 1.39, победа Люксембурга — 8.40, ничья — за 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.01 соответственно.

Прогноз: Северная Ирландия является фаворитом встречи и попробует порадовать своих зрителей уверенной победой

Ставка: Победа Северной Ирландии с форой (-1.5) за 2.02.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором матч выйдет крайне результативным.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.81.