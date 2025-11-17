17 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Северная Ирландия и Люксембург. Начало встречи — в 22:45 мск.
Северная Ирландия
Турнирное положение: Северная Ирландия занимает 3-е место в своей группе, набрав 6 очков после пяти встречи при разнице мячей 6:6.
Последние матчи: в предыдущей встрече североирландцы уступили в гостях словакам — 0:1.
До того команда дома проиграла Германии (0:1) и обыграла Словакию (2:0).
Не сыграют: дисквалифицирован — Баллард.
Состояние команды: Северная Ирландия не особо претендовала на выход хотя бы в стыковые встречи, но команда попыталась навязать борьбу словакам.
К сожалению для ольстерцев, их сборная уже не решает никаких задач, но постарается порадовать фанатов под конец турнира.
Люксембург
Турнирное положение: Люксембург занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, не набрав ни одного балла за 5 туров при разнице мячей 1:12.
Последние матчи: в предыдущем матче Люксембург проиграл дома Германии со счетом 0:2.
До того команда проиграла Словакии (2:0) и Германии в гостях (0:4).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Люксембург провалил квалификацию и уже после первого круга не боролся за право выйти на Мундиаль.
Команда попробует навязать борьбу в последнем туре, но не более.
Статистика для ставок
- Люксембург не побеждает в восьми последних встречах
- Северная Ирландия пропускала в четырех из пяти последних играх
- В первой встрече Северная Ирландия победила Люксембург со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Северной Ирландии — 1.39, победа Люксембурга — 8.40, ничья — за 5.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.01 соответственно.
Прогноз: Северная Ирландия является фаворитом встречи и попробует порадовать своих зрителей уверенной победой
Ставка: Победа Северной Ирландии с форой (-1.5) за 2.02.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором матч выйдет крайне результативным.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.81.