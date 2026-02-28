прогноз на матч Серии А, ставка за 1.84

1 марта в 27-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Рома» и «Ювентус». Начало встречи — 22:45 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Рома — Ювентус с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Рома»

Турнирное положение: пока «Рома» располагается на 4-м месте в таблице Серии А с 50 очками.

Последние матчи: в 26 м туре «Рома» в отличном стиле на своём поле разобралась с «Кремонезе» со счётом 3:0. Пусть голов в первом тайме зрители не увидели, но после перерыва команду Гасперини прорвало — отличились Кристанте, Ндика и Пизилли.

Ранее были гостевая ничья с «Наполи» (2:2) и победа на своём поле над «Кальяри» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Довбик (н), Дибала (п), Эль Шаарави (п), Фергюсон (н), Соуле (п).

Состояние команды: зимнее трансферное окно «Рома» провела очень продуктивно и теперь пожинает плоды. Мален с ходу стал забивать и теперь является лидером атаки. Сарагоса и молодой талант Вентурино увеличили глубину состава, и теперь Джан Пьеро Гасперини получил возможность менять игру по ходу матча.

«Ювентус»

Турнирное положение: после 26 матчей «Ювентус» идёт на пятой строчке в таблице Серии А с 46 очками.

Последние матчи: в 26 м туре «Ювентус» дома уступил «Комо» со счётом 0:2. Игра получилась примерно равной, но туринцы не смогли реализовать свои моменты, в отличие от соперника. Сказалось отсутствие травмированных Дэвида и Влаховича, а Опенда в который раз не убедил.

В Лиге чемпионов «Ювентус» проиграл в дополнительное время «Галатасараю» (2:3) и вылетел из турнира. Первая игра в Стамбуле завершилась поражением со счётом 2:5.

Не сыграют: травмирован — Хольм (з), Влахович (н); дисквалифицирован — Локателли (п).

Состояние команды: в ответной игре Лиги чемпионов против «Галатасарая» «Ювентус» показал отличный футбол и характер, победив в основное время со счётом 3:0, при этом большую часть времени играл в меньшинстве после удаления Келли. На дополнительное время сил у команды Лучано Спаллетти не хватило, и она пропустила два мяча.

Статистика для ставок

В первом круге «Ювентус» дома был сильнее со счётом 2:1

В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

В позапрошлом сезоне «Ювентус» на своём поле победил (1:0), а в гостях был мирный исход (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 2,70, а на «Ювентус» — 2,85; ничью букмекеры оценивают в 3,20. Тотал меньше 2,5 идёт за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: «Ювентус» пожалует в Рим после очень эмоционального поединка в Лиге чемпионов, и снова настроиться будет неимоверно сложно. Хозяева спокойно готовились к этой встрече в недельном цикле, подойдут свежими и с ключевым игроком в центре поля — Коне, который восстановился после травмы.

Основная ставка: победа «Ромы» с форой 0 за 1,84.

Прогноз: также можно рассмотреть более рискованный вариант — что хозяева забьют два и более голов.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «Рому» больше 1,5 за 2,70.