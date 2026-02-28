1 марта в рамках 19-го тура РПЛ сыграют «Ахмат» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Ахмат — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Ахмат»

Турнирное положение: Подопечные Станислава Черчесова располагаются на 8-й позиции в таблице РПЛ с 22 очками в активе после 18-и туров. «Ахмат» опережает зону стыковых матчей на 7 пунктов.

Грозненская команда на своем поле выступает куда лучше, чем в гостях. По результатам домашних встреч «Ахмат» занимает 8-ю строчку в лиге, набрав 16 очков из 27-и возможных.

Последние матчи: Во время зимней паузы грозненцы провели 8 контрольных встреч. За этот отрезок «Ахмат» сумел 5 раз победить, проиграл «Уфе» (1:2) и «Нови Пазару» (0:1), а также сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).

Стоит отметить, что грозненская команда выиграла 2 последних матча в РПЛ. «Ахмат» одолел московское «Динамо» (2:1) и «Оренбург» со счетом 1:0, забив победный гол на 71-й минуте.

Состояние команды: «Ахмат» продолжает бороться за более высокие места. После прихода Станислава Черчесова на пост главного тренера команда сильно преобразилась.

К тому же, у грозненцев есть полузащитник Эгаш Касинтура, который способен сыграть результативно. Этот футболист забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи за 16 встреч в рамках чемпионата России.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы продолжают бороться за лидерство в чемпионате. После 18-и туров в РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе.

Команда Фабио Челестини отстает от 1-й строчки в чемпионате России на 6 пунктов, имея одну игру в запасе. Для ЦСКА вся борьба еще впереди, учитывая то, что команда усилилась в зимнее трансферное окно.

Последние матчи: Армейцы успели провести 7 товарищеских матчей во время зимней паузы. За этот период ЦСКА 5 раз победил, а также проиграл «Динамо» из Самарканда (3:4) и московскому «Динамо» (1:1, 3:5 по пен.).

В последних 3-х встречах в РПЛ команда дважды проиграла и однажды победила «Оренбург» (2:0). За этот отрезок ЦСКА уступил «Спартаку» (0:1) и «Краснодару» (2:3).

Состояние команды: ЦСКА провел отличную трансферную кампанию, усилив атакующую линию, а также нашел замену Игорю Дивееву в обороне. Теперь армейцы идут за чемпионством.

В последних 5-и очных поединках ЦСКА ни разу не проиграл «Ахмату», 4 раза победил и однажды сыграл вничью. Получится ли на сей раз набрать важные очки? «Ахмат» приложит максимум сил для того, чтобы доставить трудностей армейцам.

Прогноз Евгения Бушманова

Капитан армейцев начала 90-х Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru разобрал матч 19-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА:

«Ахмат» провел самую масштабную селекцию, но перейдет ли сразу количество в качество, вот в чем вопрос. Не случайно Черчесов оставил в секрете состав на последнюю контрольную игру. Видимо, есть, кем запутать соперника. Но в Грозном опытный тренерский штаб, сразу всех новичков на амбразуру не бросят. И ясно, что будут отталкиваться от физического состояния игроков, а у Стаса она традиционно ставится во главу угла. Евгений Бушманов известный футболист и тренер

Бушманов также высказался о составе ЦСКА перед матчем с «Ахматом»:

Челестини, напротив, сказал, что уже определился со стартовым составом. Но там и по попроще, поскольку дисквалифицированы Мойзес и Обляков — выбор сразу сузился. Хотя зимняя селекция очень мощная. Видим, как окрылен доверием раззабивавшийся Лусиано, который почти не играл в «Зените». А здесь железное место в старте, поскольку Мусаев имел уже слишком много шансов, что теперь получить их вновь. Вполне возможно, что и Козлов сходу сыграет в старте, как раз вместо Облякова. Что ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ по большому счету ничего не значит. Просто футболистам интереснее играть в турнире, чем товарищеские матчи. Будет очень упорная, крайне непростая для армейцев игра — 1:1. Евгений Бушманов известный футболист и тренер

Статистика для ставок

«Ахмат» выиграл 2 последних матча в РПЛ

ЦСКА одержал 5 побед в семи товарищеских встречах во время зимней паузы

В последних 5-и очных встречах ЦСКА 4 раза обыгрывал «Ахмат»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение ЦСКА с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа «Ахмата» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.07 и 1.75.

Прогноз: Можно предположить, что ЦСКА одержит победу в предстоящем матче. Атакующая линия армейцев стала сильнее.

2.30 Победа ЦСКА.

Ставка: Победа ЦСКА за 2.30.

Прогноз: «Ахмат» будет бороться до конца и взломает оборону ЦСКА хотя-бы один раз.

1.80 Обе забьют.

Ставка: Обе забьют за 1.80.