1 марта в рамках 19-го тура РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». Начало встречи — в 16:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Сочи — Спартак с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане проваливают нынешний сезон. После 18-и туров «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе, отставая от спасительной 12-й строчки на 8 пунктов.

Сейчас команда располагается в зоне вылета, а до зоны стыковых матчей сочинцам не хватает 5 баллов. Вся борьба еще впереди, если «Сочи» начнет стабильно набирать очки.

Последние матчи: Во время зимней паузы команда провела 9 товарищеских матчей. За этот отрезок «Сочи» 4 раза победил, столько же раз сыграл вничью и проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В РПЛ южане не могут победить на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Сочи» 4 раза уступил — «Оренбургу» (1:3), «Ростову» (0:1), «Акрону» (2:3) и «Локомотиву» (2:4), а также сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграет: Мухин из-за травмы.

Состояние команды: «Сочи» сделает попытки оживиться и спасти сезон, но для этого необходимо прыгнуть выше головы. Южане попытается забрать очки в матче против «Спартака».

Главная проблема сочинцев в нынешнем сезоне — это плохая оборона. «Сочи» пропустил 41 гол за 18 встреч при 16-и забитых. Получится ли сыграть грамотно против «Спартака»? Большой вопрос...

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе после 18-и туров. «Спартак» отстает от 5-ки лидеров на 6 пунктов.

В гостях московская команда играет далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю 9-е место в лиге. «Спартак» набрал 8 очков из 24-х возможных на чужом поле.

Последние матчи: «Красно-белые» провели 5 контрольных встреч во время зимней паузы, не проиграли ни одного раза, 4 раза победили и однажды сыграли вничью с «Астаной» (1:1).

«Спартак» не смог выиграть в двух последних матчах РПЛ. За этот отрезок команда сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1) и проиграла «Балтике» (0:1).

Не сыграет: Бабич из-за травмы.

Состояние команды: «Спартак» во время зимней паузы назначил Хуана Карседо на пост главного тренера в надежде на продолжение борьбы за высокие места. В первых турах станет ясно, какой футбол будут показывать «красно-белые».

В последних 3-х очных встречах «Спартак» дважды обыгрывал «Сочи» и однажды проиграл. Получится ли на сей раз набрать важные очки? Даже на чужом поле москвичи будут пытаться доминировать.

Прогноз Евгения Бушманова

Евгений Бушманов, завоевавший в составе красно-белых три золотые медали России и серебряную СССР, в специальном интервью для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от встречи 19-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак»:

Если о спорных позициях в «Спартаке», то предположу, что Литвинов, а не Ву правого центрального. И, наверное, слева все же Рябчук, поскольку у Дмитриева было повреждение. Карседо в первой пробе постарается свести всякие риски к минимуму. Поэтому в остальном будет все то же самое, как и заканчивали прошлый год при Романове. Тем более, Вадим остался ассистентом и испанец к нему явно прислушивается. Не сомневаюсь, у команды будет максимальный настрой, ребятам явно по душе этот тренерский штаб. Очень многое зависит от первой игры, поскольку и психологически, и математически при потере очков бороться за «тройку» будет очень сложно. Главное сразу заложить хороший эмоциональный фон через результат в официальном матче. Евгений Бушманов известный футболист и тренер

Помимо этого, Бушманов поделился ожиданиями от игры «Сочи» после возобновления сезона:

«Сочи» лишился Сааведры, мозга в центре поля. Но не думаю, что у «Спартака» выйдет легкая прогулка, сродни той, что была в Сочи у «Локомотива» в последнем декабрьском матче. Осинькин пришел по ходу сезона, пытался что-то изменить, но многое не получалось. Сейчас на сборах было время наиграть состав, а для футболистов до конца понять требования тренера. Уверен, в этой части сезона увидим другой «Сочи», который еще поборется за сохранение прописки. Так или и иначе, 1:2 в пользу «Спартака». Евгений Бушманов известный футболист и тренер

Статистика для ставок

«Сочи» не смог победить ни в одном из последних 5-и встречах РПЛ

«Спартак» выиграл 4 из 5-и контрольных встреч во время зимней паузы

В последних 3-х очных встречах «Спартак» дважды обыгрывал «Сочи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Спартаку» с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.05, а победа «Сочи» — в 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным. «Сочи» также попытается навязать свою борьбу.

2.45 Тотал 3 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Сочи» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Тотал 3 больше за 2.45.

Прогноз: «Спартак» одержит победу над «Сочи». «Красно-белые» попытаются приблизиться к топ-5 в РПЛ.

1.95 Победа «Спартака» с форой (-1). Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Сочи» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1) за 1.95.