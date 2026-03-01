19-й тур РПЛ откроет весеннюю часть сезона для «Сочи» и «Спартака». Южане замыкают таблицу и пытаются выбраться из кризиса, а москвичи начинают новый этап — первый официальный матч под руководством Хуана Карлоса Карседо. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

16:05 В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности, по решению главного арбитра Евгения Буланова изменено время начала матча, игра перенесена на 17:30 по московскому времени.

16:05 Главным арбитром встречи «Сочи» — «Спартак» будет Евгений Буланов. Ассистентами судьи на «Фиште» будут Андрей Болотенков и Адлан Хатуев. Резервный судья — Николай Волошин. ВАР — Ян Бобровский, АВАР — Владимир Москалёв.

«Сочи»

Первая часть сезона для сочинцев сложилась тяжело. Команда набрала всего девять очков к зимнему перерыву и ушла на паузу на 16-м месте, отставая от зоны стыков на пять баллов. По ходу осени произошла смена тренера: Роберт Морено покинул пост после неудачного старта, а Игорь Осинькин пытался стабилизировать ситуацию, но к финишу года «Сочи» снова оказался на дне таблицы.

Подготовка к весне получилась насыщенной, команда провела девять матчей и потерпела лишь одно поражение, однако именно в игре с клубом РПЛ — махачкалинским «Динамо» (0:3). При этом в четырёх заключительных турах перед паузой сочинцы набрали лишь одно очко. Зимой состав почти не усилился, в аренду из «Краснодара» пришёл вингер Густаво Сантос, тогда как Игнасио Сааведра был отправлен в аренду, что стало заметной потерей для центра поля.

Несмотря на турнирные сложности, у «Сочи» есть статистический аргумент в противостоянии со «Спартаком». Команды встречались 11 раз в рамках РПЛ: пять побед у южан, четыре — у москвичей, ещё два матча завершились вничью. При этом на своём поле сочинцы «красно-белым» не проигрывали — четыре победы и одна ничья. В десяти из 11 встреч разница в счёте была минимальной.

«Спартак»

Москвичи возобновляют чемпионат с шестого места. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков, до третьей строчки — восемь. Осенью команда не сумела навязать борьбу за медали, Деян Станкович покинул пост главного тренера, а концовку года в статусе исполняющего обязанностей провёл Вадим Романов. Зимой клуб сделал ставку на Хуана Карлоса Карседо, который дебютирует в РПЛ.

Межсезонье прошло без поражений, в пяти контрольных матчах «Спартак» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью — с «Астаной». Трансферная активность была минимальной, состав усилил только латераль Владислав Саусь. В первой игре весны не сыграет дисквалифицированный Игорь Дмитриев, которого рассматривали как основного левого защитника, его позицию должен закрыть Олег Рябчук.

Отдельная проблема — результаты на выезде. В текущем сезоне на чужих полях «Спартак» набрал лишь восемь из 29 очков. Команда одержала две гостевые победы — над «Ахматом» (2:1) и «Рубином» (2:0). До последнего выезда к «Балтике» москвичи регулярно забивали, но сыграть «на ноль» смогли только в Казани.

Очные встречи

История противостояния добавляет интриги. «Спартак» ещё ни разу не выигрывал в Сочи, а большинство матчей между этими командами проходят в упорной борьбе. В первом круге текущего сезона победили москвичи со счётом 2:1, но общая статистика очных встреч остаётся на стороне южан.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45.