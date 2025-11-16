В матче шестого тура квалификации ЧМ-2026 сборная Португалии разгромила команду Армении со счетом 9:1.
В составе победителей хет-триками отличились Жоау Невеш и Бруну Фернандеш. Также забили Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау. За гостей единственный гол забил Эдуард Сперцян.
Результат матча
ПортугалияЛиссабон8:1АрменияЕреван
1:0 Ренато Вейга 7' 1:1 Eduard Sperstian 18' 2:1 Гонсалу Рамуш 28' 3:1 Жоау Невеш 30' 4:1 Жоау Невеш 41' 5:1 Бруну Фернандеш 45+3' пен. 6:1 Бруну Фернандеш 52' 7:1 Бруну Фернандеш 72' пен. 8:1 Жоау Невеш 81'
Португалия: Диогу Кошта, Нелсон Семеду, Рубен Диаш (Матеус Нунес 73'), Жоау Канселу (Рубен Невеш 73'), Ренато Вейга, Жоау Невеш, Бернарду Силва (Карлуш Форбс 56'), Витор Феррейра (Жоау Фелиш 67'), Бруну Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Рафаэл Леау (Шику Консейсау 56')
Армения: Хенри Авакян, Сергей Мурадян (Artyom Bandikyan 82'), Эрик Пилоян (Георгий Арутюнян 55'), Камо Оганесян, Наяир Тикнизян, Артур Серобян (Эдгар Севикян 46'), Грант-Леон Ранос (Arayik Eloyan 65'), Styopa Mkrtchyan, Eduard Sperstian, Karen Muradyan, Narek Aghasaryan (Жираир Шагоян 46')
Жёлтая карточка: Сергей Мурадян 70' (Армения)
В параллельной игре Венгрия проиграла Ирландии со счетом 2:3. На голы Даниэля Лукача и Барнабаша Варги гости ответили точными ударами Троя Парротта, который сделал хет-трик.
Таким образом, Португалия с 13 очками выиграла группу и пробилась на ЧМ-2026, Ирландия (10) — вторая. Она сыграет в стыковых матчах.