прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.03

16 ноября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Португалия и Армения. Начало встречи — 17:00 мск.

Португалия

Турнирное положение: после 5 туров Португалия занимает первое место в группе F отборочного турнира на ЧМ-2026, набрав 10 очков.

Последние матчи: в последней встрече португальцы проиграли в гостях ирландцам со счетом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Ранее была домашняя ничья с Венгрией (2:2) и победа над Ирландией (1:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Роналду.

Состояние команды: сборная Португалии после уверенного старта немного забуксовала, набрав одно очко в последних двух встречах. Несмотря на дисквалификацию своего капитана, «европейские бразильцы» могут выдать более качественный матч и вне зависимости от игры в Будапеште квалифицироваться на ЧМ-2026.

Армения

Турнирное положение: сейчас Армения с 3 очками занимает последнее место в своем квартете.

Последние матчи: в предыдущей встрече армяне дома уступили Венгрии со счетом 0:1.

До этого были гостевые поражения от Ирландии (0:1) и Венгрии (0:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Армения потеряла все шансы на выход в финальную часть ЧМ-2026, но заквказская команда будет полна желания и решимости навязать борьбу своим соперникам в последней встрече.

Статистика для ставок

В первом круге Португалия выиграла со счетом 5:0

В 2015 году в отборе Евро-2016 также была сильнее Португалия (3:2)

Португалия забивала в ворота Армении в шести последних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1,09, а на Армению — 29,00, ничью букмекеры оценивают в 12,00.

Тотал меньше 2,5 идет за 3,25, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,29.

Прогноз: для Португалии этот матч будет важен с точки зрения результата, а для Армении будет важно громко «хлопнуть дверью», что может выйти в весьма достойную игру гостей.

2.03 Победа Армении с форой +2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Португалия — Армения позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Основная ставка: Победа Армении с форой +2,5 за 2,03.

Прогноз: также можно заиграть вариант, при котором обе команды забьют.

2.44 Обе забьют — Да Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Португалия — Армения принесёт прибыль 1440₽, общая выплата — 2440₽

Дополнительная ставка: Обе забьют — Да за 2,44.