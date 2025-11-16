После яркого старта в группе F, где Португалия выиграла три первых тура, команда Мартинеса неожиданно притормозила — ничья с Венгрией и затем поражение 0:2 от Ирландии оставили вопрос о победителе группы открытым. Армения же завершает отбор на последнем месте, но показала, что способна осложнять жизнь фаворитам, сыграв два очень плотных матча против Ирландии и Венгрии. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

07' ГОООООООООООЛ! Впереди Португалия! Фернандеш пробил в створ с острого угла, кипер отразил – и Ренату Вейга добил головой в пустые ворота.

06' Канселу заработал штрафной на фланге, позиция для навеса Бруну.

05' Леау навесил с левого фланга, у Рамуша не получилось подстроиться под мяч.

02' Фернандеш получил мяч в штрафной, убрал под левую ногу, но пробил в защитника. Леау и Семеду пытались добивать, но оба не попали как следует по мячу.

01' Армения начала с центра, поехали!

16:50 В Порту по ходу матча ожидается дождь и ветер при температуре +14 градусов. Как сообщает УЕФА, газон на «Эштадиу Драгау» мокрый – что точно скажется на футболе.

16:30 Судейская бригада матча: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина) — главный арбитр, Сенад Ибришимбегович (Босния и Герцеговина) и Давор Белйо (Босния и Герцеговина) — ассистенты, Милош Гигович (Босния и Герцеговина) — четвертый арбитр, Джанлука Аурелиано (Италия) — ВАР, Даниеле Патерна (Италия) — АВАР.

16:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Португалия: Диогу Кошта, Нелсон Семеду, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Витинья, Бернарду Силва, Гонсалу Рамуш, Рафаэл Леау.

Армения: Авагян, Тикнизян, Пилоян, Мурадян, Мкртчян, Ованисян, Агасарян, Мурадян, Сперцян, Ранос, Серобян.

Поражение в Дублине стало для португальцев первым за долгое время, а удаление Криштиану Роналду — ключевой потерей перед игрой в Порту. Команде Мартинеса придётся искать решения в атаке. Место в основе почти наверняка займёт Гонсалу Рамуш, а Рафаэл Леау может выйти с первых минут, чтобы восполнить отсутствие капитана.

Есть и позитив: возвращается Бруну Фернандеш, пропустивший матч с Ирландией из-за дисквалификации. Возможны изменения по флангам — Нелсон Семеду впечатлил выходом со скамейки и, по логике, должен получить шанс в старте.

Португалия остаётся лидером группы с 10 очками и не пропустит прямую путёвку, если победит. Ничья тоже может устроить, но только если Венгрия не выиграет у Ирландии крупно — однако Мартинес ясно дал понять, что его команда не собирается рассчитывать на чужие результаты.

Армения завершает отбор, не имея шансов подняться выше последнего места, но при этом команда действительно прибавила по ходу турнира. После тяжёлого разгрома 0:5 от Португалии в сентябре последовали минимальные поражения 0:1 от Ирландии и Венгрии — сборная стала играть плотнее, компактнее и надёжнее.

Главная звезда — капитан и лучший бомбардир команды Эдуард Сперцян (10 голов за сборную). В атаке вновь должен сыграть Грант-Леон Ранос, который уже забивал Португалии на уровне молодёжных сборных и стремится добавить результативность на взрослом уровне.

Кадровых потерь у Армении нет, и вполне вероятно, что тренер выпустит тот же состав, что и против Венгрии.

Личные встречи

Португалия не проигрывает Армении на протяжении семи матчей, а в сентябре разгромила соперника со счётом 5:0. Единственный ничейный результат между командами датируется 2007 годом (1:1 в отборе на Евро-2008).