Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход Деяна Станковича с поста главного тренера московского клуба

Деян Станкович globallookpress.com

«Этого стоило ожидать. Имея такой состав, который должен бороться за чемпионство, отставать в начале сезона… Да, хоть "Спартак" и приблизился к лидерам, но все равно. У Станковича есть проблемы с режимом, которые влияли на его психику. Вообще не понимаю, зачем "Спартак" держал Станковича, терпели это все. Его надо было убирать еще летом.

Нужен ли "Спартаку" отечественный специалист? Я поймал себя на мысли, что не знаю русского тренера, который бы гарантированно дал результат», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Станкович возглавил «Спартак» в 2024-м году, серб вместе с клубом занял 4-е место в РПЛ и дошел до финала Пути регионов Кубка России.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ после 15-ти туров, набрав 25 очков.