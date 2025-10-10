После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Напомним, 40-летний наставник возглавил команду в ноябре 2024 года, а его контракт рассчитан до июня 2027-го.

Внутри команды провели опрос, который показал, что футболисты единодушно одобряют подход португальского специалиста к тренировкам и тактике.

Игроки «Манчестер Юнайтед» демонстрируют полную поддержку методов работы главного тренера Рубена Аморима . Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

Футбол•Сегодня 02:10 Англия оформила товарищеский разгром против Уэльса: Тухель не оставил соседям ни шанса

Футбол•Вчера 23:43 Англия — Уэльс: онлайн, прямая трансляция товарищеского матча

Футбол•Вчера 14:32 10 лет спустя: как «Лестер» сотворил главное чудо в истории АПЛ

Футбол•Вчера 10:41 Год Тухеля: шесть вопросов к главному тренеру сборной Англии

Футбол•08/10/2025 15:47 Футбольный Чернобыль: Постекоглу рискует стать худшим тренером в истории АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 15:24 Кто сменит Левандовского? Шесть кандидатов на роль новой «девятки» «Барселоны»

Футбол•08/10/2025 19:36 Серия без поражений продлится? Сборная России начала подготовку к Ирану и Боливии

Футбол•08/10/2025 16:14 От Бельгии до Новой Зеландии: 13 стран, которые провели бы ЧМ лучше США

Футбол•08/10/2025 10:01 «Мы не понимали, что делать с мячом». Почему падение «Барселоны» было неизбежно

Футбол•08/10/2025 10:33 Опасные эксперименты: почему Тухель исключил Беллингема из состава сборной Англии

Выбор читателей

Футбол•06/10/2025 08:00 Пятое колесо. Почему Денисов может оказаться лишним для «Спартака»?

Хоккей•06/10/2025 10:35 Неделя КХЛ: Проблемы СКА, новая тренерская отставка, очередной рывок «Автомобилиста»

Футбол•06/10/2025 22:19 Трансферный дайджест. 30 сентября — 6 октября

Теннис•Вчера 00:39 «После победы на Уимблдоне ей предлагали частные джеты». Как Мария Шарапова живет после тенниса

Бои•05/10/2025 13:38 Тотальный разгром. Перейра нокаутировал Анкалаева за 80 секунд и вернул себе титул UFC

Самое интересное

Футбол•11/07/2025 14:20 Если хочешь — разберемся по-мужски. Звездные одноклубники, которые ненавидели друг друга

Футбол•10/07/2025 11:42 Трансферное искусство: как середняки АПЛ зарабатывают на своих лучших игроках

Футбол•10/07/2025 11:25 Эланга, Пике и еще четыре игрока, которых «МЮ» продал слишком дешево

Футбол•09/07/2025 17:58 Молниеносный взлет. Как Кота Такаи за три года добрался до «Тоттенхэма» и АПЛ