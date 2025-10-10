Игроки «Манчестер Юнайтед» демонстрируют полную поддержку методов работы главного тренера Рубена Аморима. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.
Внутри команды провели опрос, который показал, что футболисты единодушно одобряют подход португальского специалиста к тренировкам и тактике.
Напомним, 40-летний наставник возглавил команду в ноябре 2024 года, а его контракт рассчитан до июня 2027-го.
После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.