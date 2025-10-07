Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался о возможном увольнении Деяна Станковича из «Спартака».

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«Разговоры об увольнении Станковича идут уже давно. "Спартак" вряд ли будет бороться за первое место с этим тренером. Будут в пятерке, они этого заслуживают. Нижняя часть таблицы уступает середине и верхней части в плане подбора игроков и их мастерства, поэтому "Спартак" железно будет где‑то в районе четвертого‑пятого места. Им будет очень тяжело бороться с "Краснодаром", ЦСКА, "Зенитом" и "Локомотивом". Это те команды, которые сейчас будут биться, чтобы уйти на зимнюю паузу на хорошем месте. Такая интрига — украшение нашего чемпионата.

Кто мог бы сменить Станковича в теории? Бывшие спартаковцы? Думаю, да. "Зенит" долго к этому приходил и, слава богу, назначил своего бывшего игрока Семака. Он показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне. Когда к этому придет "Спартак", тяжело сказать.

Аленичев смог бы? Аленичев тоже в том числе. Он и другие бывшие футболисты "Спартака" заслуженно должны получить свой шанс», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».