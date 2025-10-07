Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался о возможном увольнении Деяна Станковича из «Спартака».

Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«Разговоры об увольнении Станковича идут уже давно. "Спартак" вряд ли будет бороться за первое место с этим тренером.  Будут в пятерке, они этого заслуживают.  Нижняя часть таблицы уступает середине и верхней части в плане подбора игроков и их мастерства, поэтому "Спартак" железно будет где‑то в районе четвертого‑пятого места.  Им будет очень тяжело бороться с "Краснодаром", ЦСКА, "Зенитом" и "Локомотивом".  Это те команды, которые сейчас будут биться, чтобы уйти на зимнюю паузу на хорошем месте.  Такая интрига — украшение нашего чемпионата.

Кто мог бы сменить Станковича в теории?  Бывшие спартаковцы?  Думаю, да. "Зенит" долго к этому приходил и, слава богу, назначил своего бывшего игрока Семака.  Он показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне.  Когда к этому придет "Спартак", тяжело сказать.

Аленичев смог бы?  Аленичев тоже в том числе.  Он и другие бывшие футболисты "Спартака" заслуженно должны получить свой шанс», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».