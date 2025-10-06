Фабио Каннаваро назначен новым главным тренером сборной Узбекистана, сообщает пресс-служба местной футбольной федерации.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Срок соглашения с 52-летним итальянским специалистом не уточняется. В тренерский штаб Каннаваро войдут помощник Эуженио Альбарелла, тренер по физической подготовке Троизе Франческо и тренер вратарей Антонио Кименти.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он покинул в апреле 2025 года. Также он возглавлял «Удинезе», «Беневенто», китайские «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь», а также саудовский «Аль-Наср».

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.