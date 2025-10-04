Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о том, может ли он подать в отставку.  Специалист не готов сделать это по собственной инициативе.

Рубен Аморим
Рубен Аморим globallookpress.com

«Это решение принимает руководство.  Я не могу сделать этого сам.  Иногда у меня появляется такое чувство, и поражения даются тяжело.  Очень неприятно, когда создаёшь инерцию, выходишь на следующий матч — и что-то снова идёт не так.  Это чувство иногда сильно ранит меня.  Также и игроков, и особенно персонал.  Но это не моё решение.  И я думаю, будет действительно тяжело уйти, если я не сделаю всё возможное, чтобы продолжить карьеру здесь», — приводит слова Аморима Sky Sports.

В шести встречах «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков.  Клуб идет 14-м в таблице АПЛ.