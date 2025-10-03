Автор ESPN Билл Коннелли оценивает форму каждого участника после двух туров Лиги чемпионов.

Мы начинаем привыкать к новому формату Лиги чемпионов с 36 участниками и ее «лиговой» стадии. На ранних турах ставки не самые высокие — это еще не матчи жизни и смерти, — но чем меньше очков вы набираете в начале, тем больше проблем оставляете себе на потом.

Взять, к примеру, «Пари Сен-Жермен»: в прошлом сезоне парижане набрали всего четыре очка в пяти первых турах, им пришлось финишировать в авральном режиме, чтобы выйти в плей-офф, а затем уже в 1/8 финала они столкнулись с «Ливерпулем». Да, «ПСЖ» сумел пройти мерсисайдцев и в итоге выиграл трофей, но путь к нему себе заметно усложнил.

На этот раз большинство грандов стартовали вполне уверенно. Хотя «Ливерпуль», «Барселона», «Челси», «Ньюкасл» и «Атлетико» уже успели проиграть по одному матчу, а «Ювентус» и «Байер» пока застряли на двух очках.

Времени еще достаточно, и ситуация может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Но сам факт того, что чемпион Азербайджана «Карабах» входит в шестерку команд, набравших максимум — шесть очков из шести, не может не радовать.

Успех «Карабаха» на старте, пусть даже добытый в матчах с «Бенфикой» и «Копенгагеном», — одна из тех историй, ради которых и стоит следить за турниром. Путь каждой команды уникален, даже если финал в итоге снова сведет между собой двух из восьми-девяти привычных фаворитов.

Итак, давайте разберем самые яркие команды, матчи и сюжеты второго тура Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Команда недели №1: «Атлетико» Мадрид

«Атлетико» начал сезон так, словно застрял в трясине. После разочаровывающего выступления на клубном чемпионате мира команда открыла кампанию-2025/26 поражением от «Эспаньола» и двумя ничьими — с «Эльче» и «Алавесом».

Победа 2:0 над «Вильярреалом» могла оказаться важной в борьбе за позиции в Ла Лиге, а в стартовом матче Лиги чемпионов мадридцы были близки к ничьей с «Ливерпулем» — во многом благодаря магии «Энфилда», которую вновь продемонстрировал Маркос Льоренте. Но все же «Атлетико» проиграл 2:3 в игре, где статистика была явно не в их пользу, а затем упустил преимущество и сыграл вничью 1:1 с «Мальоркой».

После шести матчей во всех турнирах у команды Диего Симеоне была всего одна победа. В таблице Ла Лиги «матрасники» шли лишь на 12-м месте. Но идеальная неделя перевернула их сезон с ног на голову.

Фрагмент матча «Атлетико» — «Айнтрахт» globallookpress.com

Сначала они вырвали победу у «Райо Вальекано» — 3:2, оформив два гола в концовке благодаря Хулиану Альваресу. Затем — феерический разгром «Реала» 5:2: Альварес снова оформил дубль, а соперника ограничили всего шестью ударами и десятью минутами внятной атаки. А после этого «Атлетико» уничтожил «Айнтрахт» — одну из самых результативных команд турнира, которая в первом туре размолола «Галатасарай» 5:1.

Пять разных игроков мадридцев забили по ходу матча, начало которому уже на 4-й минуте положил Джакомо Распадори. Альварес добавил гол и две результативные передачи, а к перерыву счет был уже 3:0. Итог — уверенная победа 5:1.

Джакомо Распадори globallookpress.com

Обычно разгромы такого масштаба объясняются запредельной реализацией. Но в случае с «Атлетико» все иначе: мадридцы сами сконструировали победу, создавая момент за моментом.

Команда нанесла 18 ударов с общим показателем ожидаемых голов 4,4 xG, позволив при этом молодому — и, в тот вечер, болезненно наивному — сопернику всего шесть ударов с 0,5 xG.

Проще говоря, это была демонстрация силы без всяких оговорок.

В сумме это уже 13 забитых мячей в трех матчах для команды Диего Симеоне, а Хулиан Альварес провел, пожалуй, лучшую неделю в своей карьере. Конечно, стоит отдельно поговорить о том, сколько ударов сейчас не отражает Ян Облак: в этом сезоне он пропустил 13 голов из 26 ударов в створ, включая пять из семи за последние три матча.

Согласно данным StatsPerform, его показатель пропущенных мячей превышает ожидаемый на 4,3 гола с учетом позиций, с которых били соперники. Но вернемся к этой теме позже — когда «Атлетико» перестанет создавать такое количество стопроцентных моментов.

А пока — это лучший футбол мадридцев за последние годы. И не случайно их место в рейтинге резко взлетело вверх.

Команда недели №2: «Бавария» Мюнхен

Две недели назад суперкомпьютер Opta прогнозировал «Баварии» в среднем 14,7 очка на этапе лиги (7‑е место) и 6,2% шансов на титул (6‑я позиция). Но благодаря своей впечатляющей форме и легким трем очкам во вторник в матче с «Пафосом» эти цифры изменились: теперь прогнозируемый результат — 16,0 очка (третье место), а шанс на титул вырос до 8,4%. Ни у одной другой команды за последние две недели показатели не улучшились так сильно.

Фрагмент матча «Пафос» — «Бавария» globallookpress.com

Нужно признать: «Бавария» сейчас находится в феноменальной форме. В восьми матчах всех турниров мюнхенцы разгромили соперников с общим счетом 33:7. Они выиграли все восемь встреч, и лишь две — с преимуществом менее чем в два мяча.

С «Пафосом» баварцы играли в своем фирменном стиле, полностью контролируя происходящее: 26 ударов по воротам (4,5 xG) против шести у хозяев (0,4 xG).

Гарри Кейн оформил дубль, Майкл Олисе отличился голом и двумя результативными передачами, а арендованный Николас Джексон тоже записал свое имя на табло. Для команды, которой в уверенности и так не занимало, это был матч скорее «для удовольствия».

Николас Джексон globallookpress.com

Кейн — абсолютный монстр на старте сезона: 16 голов и 3 ассиста за 651 минуту. Даже если убрать шесть реализованных пенальти, его показатель остается заоблачным — 1,80 результативного действия без учета пенальти за 90 минут. На выходных он забил свой 100-й мяч за клуб всего в 104 матчах, а теперь уже довел счет до 102 голов в 105 играх.

Летом «Бавария» считалась одним из главных неудачников трансферного окна — мюнхенцы упустили Флориана Вирца и Ника Вольтемаде. Что будет с глубиной состава на длинной дистанции сезона — вопрос открытый. Но сейчас команда Венсана Компани выглядит так, будто у нее есть абсолютно все, что нужно для борьбы за титул.

Команда недели №3: «Карабах»

Действительно, шесть команд набрали максимум очков после двух туров. Это настоящая европейская элита: «Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал»… и «Карабах»!

Азербайджанский чемпион вслед за исторической выездной победой над «Бенфикой» две недели назад уверенно разобрался дома с «Копенгагеном». «Карабах» действовал куда более терпеливо и жестко, чем соперник: заработал 20 фолов при 10 собственных нарушениях и создал ряд голевых моментов.

Абделла Зубир globallookpress.com

Ветеран Абделла Зубир, почти десятилетие верный клубу, стал лидером встречи — гол плюс 11 прогрессивных передач и рывков. А правый защитник Матеус Силва задал тон всей игре: 21 единоборство (11 выигранных), 7 фолов на себе и 18 оборонительных действий.

Даже если в ближайших турах против «Челси», «Наполи» и «Ливерпуля» суровая реальность даст о себе знать, в их календаре все равно остаются «Атлетик», «Аякс» и «Айнтрахт» — клубы, находящиеся в нестабильной или даже кризисной форме. На данный момент шансы «Карабаха» на выход в 24 лучших клуба и стадию плей-офф выглядят вполне реальными — а именно это и является главной целью для команды такого масштаба.

По правде говоря, «Карабах» — отличный пример того, зачем нужны сразу три крупных еврокубка: Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. Это их первый выход в основную стадию Лиги чемпионов с сезона-2017/18, но клуб уже давно обрел европейский опыт: два года назад он едва не выбил «Байер» в 1/8 финала Лиги Европы и вот уже 12 лет подряд играет либо в группе, либо в лиговой стадии какого-то турнира.

У «Карабаха» за плечами победы над «Будё-Глимт», упорная борьба с сильнейшей версией «Байера» в истории и десятки квалификационных раундов. Все это не делает его таким же талантливым, как другие команды с шестью очками, но гарантирует одно: ничто не сможет их ни удивить, ни напугать.

Матч недели №1: «Барселона» — «ПСЖ» 1:2

Да, этот матч не имел ни накала, ни звездного блеска, которые обычно сопровождают дуэли «ПСЖ» и «Барсы» на поздних стадиях турнира. Все-таки это всего лишь второй тур, да и оба клуба вышли на поле не в оптимальных составах: у каталонцев отсутствовал Рафинья, у парижан — Усман Дембеле, Маркиньос, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. Роберт Левандовский и вовсе появился на поле лишь на 18 минут.

Фрагмент матча «Барселона» — «ПСЖ» globallookpress.com

Тем не менее зрелище получилось захватывающим — равным, напряженным и динамичным, каким его и хотелось бы видеть нейтральному болельщику.

Ламин Ямаль снова выиграл массу единоборств, а фланговая пара «ПСЖ» Ашраф Хакими — Нуну Мендеш, пожалуй, лучшая в мире, отработала на все сто: 23 оборонительных действия, 23 прогрессивных продвижения мяча, четыре удара и две голевые передачи.

Хакими в итоге ассистировал Гонсалу Рамушу, который на 90‑й минуте принес хозяевам победу. Шесть очков после двух туров — и «ПСЖ» уже выглядит куда выше, чем прошлогодний 16‑й посев в плей‑офф.

Матч недели №2: «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» 2:2

Если рассматривать результат в отрыве от контекста, ничья для «Будё-Глимта» — шаг вперед. В прошлом сезоне «шпоры» выбили любимцев публики из-за полярного круга в полуфинале Лиги Европы, выиграв в Норвегии 2:0. Теперь же разница по сравнению с тем матчем составляет уже +2 гола.

Йенс Петтер Хауге globallookpress.com

Но все могло сложиться куда лучше. Хозяева полностью доминировали в первом тайме, буквально «наклонив поле» и создав огромное преимущество по показателю xG уже с 8-й минуты и до перерыва.

Во втором тайме Йенс Петтер Хауге оформил дубль, однако до этого «Будё-Глимт» упустил шанс сделать счет недосягаемым. «Тоттенхэм» же сумел отыграться — голы на 68‑й и 89‑й минутах спасли лондонцев от поражения.

Любопытно, что сценарий оказался зеркальным по сравнению с первым матчем «Буде-Глимта», когда норвежцы уступали «Славии» 0:2, но забили на 78-й и 90-й минутах. Жаловаться на результат им не приходится, но это была упущенная возможность одержать громкую победу.

Рейтинг всех 36 команд после двух туров

Поскольку две трети участников выходят в плей-офф, а шансы на титул на ранней стадии почти не меняются, я не стал выстраивать команды строго по вероятности победы. Считайте это обновленным рейтингом силы — местами интуитивным, а где-то даже немного эмоциональным.

1. «Арсенал» (без изменений)

Команда Микеля Артеты довела до совершенства искусство побед без лишней драмы над соперниками ниже классом.

Фрагмент матча «Арсенал» — «Олимпиакос» globallookpress.com

«Олимпиакос» может гордиться собой и даже был близок к тому, чтобы сравнять счет, но «канониры» создали 2,7 xG против 0,5 xG у греческого чемпиона и заслуженно взяли шесть очков из шести.

2. «ПСЖ» (без изменений)

Действующие чемпионы пока далеки от своей лучшей формы и не включили даже «пятую передачу» — но и в прошлом сезоне они прибавили только к декабрю и в итоге дошли до титула.

3. «Бавария» (+2)

С глубиной состава у мюнхенцев не все идеально — особенно до возвращения Джамала Мусиалы и Алфонсо Дейвиса после травм, — но по качеству футбола сейчас в Европе почти никто не может с ними соперничать.

4. «Ливерпуль» (−1)

Футбольные боги, отвечающие за исходы в концовках матчей, непостоянны и капризны. «Ливерпуль» провел в этом сезоне 10 матчей во всех турнирах — и девять из них завершились с разницей в один мяч или вовсе без нее. Единственное исключение — победа 4:2 над «Борнмутом», но и там счет был равным вплоть до 88-й минуты.

Однако никакое мастерство драматичных концовок не спасет, если ты рассчитываешь на него из раза в раз. После семи побед подряд команда Арне Слота столкнулась с закономерной расплатой: сначала в субботу пропустила на последних секундах от Эдди Нкетии и уступила «Кристал Пэлас» (1:2), а затем во вторник в Стамбуле проиграла «Галатасараю» — 0:1.

Фрагмент матча «Галатасарай» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Виктор Осимхен реализовал пенальти в дебюте матча, а решающего штурма в концовке так и не последовало. После 71-й минуты «Ливерпуль» сумел нанести лишь три дальних, малоперспективных удара.

Год назад «красные» провернули то, на что сейчас надеется «Бавария»: после неудачного трансферного окна оказалось, что и без громких новичков в их распоряжении есть все, чтобы пройти сезон на высшем уровне. Команда не подписала никого значимого, но уверенно взяла титул в АПЛ и лишь в серии пенальти уступила «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Этим летом все было наоборот: «Ливерпуль» устроил беспрецедентный шопинг — Александер Исак за €145 млн, Флориан Вирц за €125 млн, Юго Экитике за €95 млн, а фулбеки Милош Керкез и Джереми Фримпонг обошлись еще в €87 млн вместе. Но при всей звездности этих трансферов заметно, что химия и баланс внутри состава нарушены.

Первая из этих проблем решаема со временем — особенно когда «боги xG» перестанут издеваться над Флорианом Вирцем. В матчах АПЛ и Лиги чемпионов он уже наиграл на совокупные 3,5 xG + xA, но пока не отметился ни одним голом и ни одной результативной передачей. Это не может продолжаться вечно.

Флориан Вирц globallookpress.com

Тем не менее, когда ты подписываешь целую армию новых форвардов, а также двух крайних защитников, которые куда комфортнее чувствуют себя в атаке, чем в обороне, и в итоге вынужден ставить Доминика Собослаи либо на правый фланг защиты (четыре матча), либо в опорную зону (дважды), проблемы в защите становятся неизбежными.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» пропускал в среднем 0,98 гола за матч и позволял соперникам создавать 1,05 xG в АПЛ и Лиге чемпионов. Сейчас эти показатели выросли до 1,25 и 1,15 соответственно. И если недавно казалось, что ситуация улучшается, то на этой неделе команда снова провалилась: три пропущенных мяча и 4,6 xG от соперников.

Шансы «Ливерпуля» на победу в Лиге чемпионов, по данным Opta, снизились до 14,4% — на шесть процентных пунктов меньше, чем после первого тура.

5. «Атлетико» (+12)

Возможно, я перегнул палку, когда две недели назад ставил их лишь на 17-е место, и, вероятно, перегибаю и сейчас. Но, честное слово, в матчах против «Реала» и «Айнтрахта» мадридцы выглядели инопланетянами. (Хотя о Яне Облаке нам все же придется отдельно поговорить.)

6. «Реал» Мадрид (-1)

Килиан Мбаппе забил уже пять мячей за два тура, включая хет‑трик в Казахстане во вторник. Да, три из этих голов — с пенальти, но 15 ударов с игры за 171 минуту — это тоже показатель.

Если уж ты не приносишь команде ничего в обороне (один отбор за это время — меньше, чем у Винисиуса, сыгравшего вдвое меньше), то уж в атаке обязан быть убийственным оружием. Пока Мбаппе именно таковым и является.

7. «Барселона» (-1)

Каталонцы создавали и моменты, и проблемы сами себе в матче с «ПСЖ», играя высоким прессингом и с высокой линией защиты. Это все та же «Барса» — яркая, зрелищная, но, похоже, не обладающая огневой мощью топ‑3 или топ‑4 команд рейтинга.

8. «Интер» (без изменений)

В последних четырех матчах, включая легкую победу над «Славией» (3:0) во вторник, миланцы забили девять мячей — пять из которых на счету дуэта Лаутаро Мартинес — Маркюс Тюрам, — и пропустили всего один.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

После двух ранних поражений в чемпионате команда нашла комфортный ритм. Конечно, громить «Аякс» и «Славию» — задача не из сложных, но календарь они сами не составляли, а воспользовались им максимально эффективно.

9. «Манчестер Сити» (-2)

Разобраться, становятся ли «горожане» лучше или нет, — занятие невероятно утомительное. Они проиграли два матча подряд в Премьер-лиге, затем обыграли «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» с общим счетом 5:0. Разнесли обычно трудно взламываемый «Бернли» на выходных — и тут же сыграли вничью с «Монако», который две недели назад получил разгром от «Брюгге». Вперед, назад, снова вперед, потом опять назад.

10. «Ньюкасл» (+2)

Против «Юниона» «сороки» позволили сопернику нанести массу малоперспективных ударов, а все качественные моменты оставили себе. Итог — уверенная победа 4:0. Отличный ответ на домашнее поражение от «Барселоны».

11. «Боруссия» Дортмунд (+2)

В 20 официальных матчах с 12 апреля дортмундцы проиграли лишь однажды. В последних девяти матчах Лиги чемпионов — тоже только одно поражение.

Эта команда за последние годы не раз показывала хрупкость, и за ней все еще хочется наблюдать крайне осторожно, но играют они действительно классно уже довольно продолжительное время.

12. «Тоттенхэм» (-2)

Команда Томаса Франка идет на уверенном четвертом месте в Премьер-лиге, но потеря очков в Норвегии — да еще против соперника, которого команда под руководством Постекоглу выбила в прошлом сезоне, — все же оставила неприятный осадок.

13. «Челси» (-4)

Есть и хорошие новости: команда все-таки выиграла. Перед домашним матчем с «Бенфикой» во вторник «Челси» одержал всего одну победу в пяти предыдущих встречах — и той самой победой стала вялая виктория 2:1 над клубом третьего дивизиона «Линкольн Сити» в Кубке английской лиги.

От «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона» лондонцы пропустили в сумме восемь мячей, забив только три. Травмы ключевых игроков, включая Коула Палмера, серьезно проверили глубину состава, а атмосфера в команде оставляла желать лучшего. Так что победа есть победа.

Фрагмент матча «Челси» — «Бенфика» globallookpress.com

Тем не менее, минимальный успех 1:0 над «Бенфикой» оставил немало вопросов. «Челси» нанес всего восемь ударов по воротам, уступил по ожидаемым голам (–0,16 xG) и получил позднее удаление Жуана Педро. Для победителей клубного чемпионата мира это далеко не лучший отрезок сезона.

14. «Наполи» (-3)

Дважды отличившийся Расмус Хёйлунн принес команде победу 2:1 над «Спортингом» в среду. Кажется, игрокам стоит пропускать стадию «подписать контракт с Манчестер Юнайтед» и сразу переходить к этапу «возродить карьеру в Наполи».

15. «Марсель» (+10)

Две недели назад провансальцы были близки к тому, чтобы увезти очко с «Сантьяго Бернабеу», а с тех пор одержали три победы подряд в Лиге 1 с общим счетом 7:1 — в том числе сенсационно обыграли «ПСЖ» 1:0.

А во вторник разгромили «Аякс» 4:0 благодаря блистательной игре Игора Пайшана и Пьера-Эмерика Обамеянга (в сумме — три гола и три ассиста). Август выдался хаотичным, но сентябрь у команды Роберто Де Дзерби получился более чем удачным.

16. «Ювентус» (-2)

Два тура Лиги чемпионов — и два зрелищных, абсолютно равных по содержанию матча. На этот раз ничья с «Вильяреалом». Все в этой команде кричит: «Хватит сил дойти до 1/8 финала, а дальше — тихо вылететь».

Но каждый турнир нуждается в команде, которая добавляет перчинки. И центральный защитник, забивающий через себя — это именно та самая специя.

17. «Аталанта» (+5)

Команда Ивана Юрича достойно отреагировала на разгром 0:4 от «ПСЖ» двумя неделями ранее. В Серии А бергамаски уверенно разобрались с «Торино» и сыграли вничью с «Ювентусом». А в Лиге чемпионов, после слабого первого тайма и отставания 0:1 от мощного «Брюгге», они резко прибавили в атаке и вырвали победу. Американец Юнус Муса провел яркий отрезок: четыре удара и голевая передача, ставшая победной, всего за 37 минут.

18. «Спортинг» (-2)

Пенальти Луиса Суареса, казалось, принесет гостям ничью, но против креативности Кевина Де Брёйне у лиссабонцев не нашлось аргументов. Бывший лидер «Манчестер Сити» оба раза ассистировал на дубль Расмуса Хёйлунна.

19. «Вильярреал» (без изменений)

Две недели назад «желтая субмарина» вполне могла рассчитывать на ничью в матче с «Тоттенхэмом», а теперь можно смело утверждать, что против «Ювентуса» они заслужили все три очка.

20. «Байер» (-2)

На бумаге «Байер» полностью переиграл ПСВ в среду: 14 ударов (1,8 xG) против шести (0,5) у соперника. Но пропущенный на 72-й минуте мяч после выхода Исмаэля Сайбари один на один стоил немецкому клубу двух очков.

21. «Айнтрахт» (-6)

Насколько сильным может быть влияние одного правого защитника? С тех пор как Расмус Кристенсен выбыл из строя в середине сентября из-за мышечной травмы, франкфуртцы заметно посыпались.

В трех матчах, которые он провел полностью, команда одержала три победы с общим счетом 12:2. Но без него — в пяти встречах, включая ту, где он получил травму против «Байера», — «Айнтрахт» выиграл лишь дважды и пропустил 17 мячей. Причем 13 из них — всего за последние три игры.

«Айнтрахт» globallookpress.com

После впечатляющего старта в Лиге чемпионов и разгрома «Галатасарая» 5:1 последовали настоящие американские горки: поражение 3:4 от «Униона», сумасшедшая победа 6:4 над «Боруссией» Мёнхенгладбах и, конечно, унизительные 1:5 от «Атлетико».

С Кристенсеном или без — похоже, таким будет сезон для «Айнтрахта». Даже несмотря на подписания опытных атакующих игроков вроде Рицу Доана и Йонатана Буркардта, команда остается воплощением молодости и дерзости. Семь футболистов уже набрали минимум четыре результативных действия (голевые и ассисты), и пятеро из них — 23 лет и младше.

Робин Кох (29) фактически в одиночку пытается добавить опыта обороне, особенно после возвращения 22-летнего вратаря Кауана Сантоса, который после травмы отражает лишь 48% ударов за три матча.

Против опытных бойцов «Атлетико» у них не было ни шансов, и мадридцы разобрали их на части без особого сопротивления. И если вы способны пропустить по четыре мяча от «Униона» и «Боруссии», то, возможно, вам стоит считать удачей то, что от команды уровня Лиги чемпионов вы получили всего пять.

22. «Будё-Глимт» (+2)

Норвежцы сначала превратили поражение в ничью, а затем и победу в ничью, но их шансы на выход в плей-офф, по данным Opta, теперь приближаются к одной трети. А что может быть веселее, чем отправить топ-клуб с громким именем за полярный круг в феврале?

23. «Галатасарай» (+5)

После унизительного поражения 1:5 от «Айнтрахта» две недели назад им была нужна мощная реакция. И победа над «Ливерпулем», пожалуй, подходит под это определение как нельзя лучше.

24. «Монако» (+5)

Как и «Галатасараю», монегаскам требовался положительный результат после провального старта против «Брюгге». И они его добились.

25. «Карабах» (+2)

Если в следующем туре они возьмут очки в Бильбао, то уже практически гарантируют себе место в плей-офф. Фантастика.

26–27. «Брюгге» (-5) и «Юнион Сент-Жиллуаз» (-7)

После первого тура я был настроен весьма оптимистично в отношении этих двух бельгийских команд. Но затем они уступили с общим счетом 1:6 во втором туре. Впрочем, поражение «Брюгге» 1:2 в гостях не выглядит катастрофой — «Аталанта» была просто заметно сильнее.

28. «Бенфика» (–2)

Ужасный матч против «Карабаха» две недели назад стоил Бруну Лажи работы и открыл Жозе Моуринью дорогу в Лигу чемпионов после неудачной попытки выйти туда с «Фенербахче».

Жозе Моуринью globallookpress.com

С «Челси» лиссабонцы выглядели более убедительно, но очки им все равно придется где‑то добывать.

29. «Атлетик» (–6)

Начинать турнир матчами с «Арсеналом» и «Боруссией» Дортмунд — тяжелый жребий. Впереди будут шансы восполнить очковый запас: «Карабах» в 3‑м туре, «Славия» в 5‑м. Проблема в том, что их реальная игра в первых двух турах оставила крайне неоднозначное впечатление.

30. «Олимпиакос» (+5)

Против «Арсенала» греки выглядели достойно и вполне могут побороться за попадание в топ‑24. Главное — сохранить боевой дух после встреч с «Барселоной» (3‑й тур) и «Реалом» (5‑й).

31. ПСВ (без изменений)

Да, они вырвали ничью в Леверкузене, но в целом играют слабо.

А календарь впереди убийственный: «Наполи», выезд к «Олимпиакосу», затем «Ливерпуль», «Атлетико», «Ньюкасл» и «Бавария». Без серьезного прогресса очков там почти не будет.

32. «Копенгаген» (–2)

Очень трудно потерять очки в матчах с командами второго эшелона (такими как «Карабах») и при этом все еще рассчитывать на выход из группы. «Копенгаген» оказался в сложной ситуации.

33. «Славия» (+1)

Перспективы здесь, мягко говоря, не радужные.

34. «Пафос» (–1)

С одной стороны, их смела с поля «Бавария». С другой — только взгляните на этот гол!

35. «Аякс» (–3)

В чемпионате Нидерландов дела у амстердамцев идут неплохо, хотя и без блеска (третье место в Эредивизи, четыре очка отставания от «Фейеноорда»), но в Лиге чемпионов — полный провал: два матча, две разгромные неудачи с общим счетом 0:6.

36. «Кайрат» (без изменений)

Домашний матч с «Пафосом» через три недели — пожалуй, их лучшая возможность набрать очки в этой кампании.