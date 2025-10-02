Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На «Эстадио де ла Керамика» было всё: быстрый гол хозяев, ответ в стиле невероятной футбольной эстетики от Гатти, сольный проход Консейсау, перекладина Дэвида — и финальный удар бывшего туринца Ренату Вейги, который лишил гостей победы. В итоге — 2:2, и «Ювентус» остаётся с двумя очками после двух туров Лиги чемпионов.

Результат матча

ВильярреалВильярреалВильярреал2:2ЮвентусЮвентусТурин
1:0 Жорж Микаутадзе 18' 1:1 Федерико Гатти 49' 1:2 Шику Консейсау 56' 2:2 Ренато Вейга 90'
Вильярреал:  Арнау Тенас,  Сантьяго Моуриньо,  Рафа Марин,  Ренато Вейга,  Альфонсо Педраса (Серхи Кардона 76'),  Сантьяго Комесанья,  Даниэль Парехо (Альберто Молейро 64'),  Пап Гуй,  Тажон Бушанан (Тани Олувасейи 64'),  Николя Пепе,  Жорж Микаутадзе (Илиас Акомах 76')
Ювентус:  Маттиа Перин,  Хуан Кабаль (Жоау Мариу 16'),  Андреа Камбьязо,  Ллойд Келли,  Федерико Гатти,  Пьер Калюлю,  Теун Коопмейнерс (Шику Консейсау 46'),  Уэстон Маккенни,  Мануэль Локателли,  Джонатан Дэвид (Душан Влахович 86'),  Кенан Йылдыз (Даниэле Ругани 80')
Жёлтые карточки:  Илиас Акомах 85'  —  Хуан Кабаль 6',  Андреа Камбьязо 77',  Шику Консейсау 90+6'

С первых минут «Вильярреал» показал, что не намерен отсиживаться.  Главным мотором атак стал Николя Пепе.  Он несколько раз подряд легко убегал от Хуана Кабаля, вынудил защитника получить жёлтую, а через четверть часа довёл его до замены: у колумбийца не выдержала задняя поверхность бедра.

Замена пошатнула структуру обороны «Юве», и тут же последовало наказание.  На 18-й минуте Пепе ворвался в штрафную и выложил передачу под удар Жоржу Микаутадзе.  Грузин в касание пробил низом в угол — 1:0.

Жорж Микаутадзе
Жорж Микаутадзе globallookpress.com

И на этом давление «Вильярреала» вообще не закончилось.  Через пять минут Перину пришлось спасать после удара Альфонсо Педрасы: мяч чиркнул пальцы вратаря и отскочил в штангу.  Позже Бьюкенен упустил верный момент, а Микаутадзе чуть не оформил дубль, когда его хитрый прострел-удар проскочил под Перином и едва не оказался в сетке.

Гости до перерыва огрызались, но лишь эпизодически.  У Йылдыза был шанс после навеса Жоау Мариу, но удар заблокировали, Маккенни заставил Тенаса выпрыгнуть под самую перекладину.  Однако в целом «Юве» был медленным и неуверенным, словно ещё не доехал до матча.

«Вильярреал» – «Ювентус»
«Вильярреал» – «Ювентус» globallookpress.com

Консейсау оживляет игру, Гатти забивает шедевр

В перерыве динамика игры сильно изменилась.  Игор Тудор рискнул и выпустил Франсишку Консейсау вместо Копмейнерса.  Ход оказался гениальным.  Уже в первые минуты второго тайма португалец прорвался по флангу и выложил мяч прямо в ногу Джонатану Дэвиду — тот умудрился промазать с пяти метров.  Но импульс был задан.

А вот 53-ю минуту матча точно обвели красным все те, кто отвечает за хайлайты сезона Лиги Чемпионов.  Маккенни мощно вбросил аут, Локателли продлил, и в центре штрафной Федерико Гатти исполнил почти идеальную бисиклету.  Чистый, чёткий удар через себя — мяч влетает в сетку, а стадион на секунду замирает.  Это 1:1 и заявка на гол тура и даже сезона в Лиге чемпионов.

Гол Федерико Гатти
Гол Федерико Гатти globallookpress.com

Через пару минут Консейсау уже творил чудеса сам.  Он подкараулил безобразный пас Дани Парехо, перехватил, промчался половину поля и вышел один на один с Тенасом.  Хладнокровный удар — и вот «Ювентус» уже ведёт 2:1.  Всего две недели назад они уже отыгрывались против «Боруссии», и сейчас казалось, что туринцы не упустят своё.

Франсишку Консейсау
Франсишку Консейсау globallookpress.com

Дэвид мажет, Вейга отвечает

Итальянцы сразу после второго гола могли добить соперника.  На 70-й минуте Дэвид наконец получил мяч в удобной позиции: Маккенни вывел его пасом, канадец пробил с левой — и попал в перекладину.  Буквально несколько сантиметров отделили гостей от третьего гола.

«Вильярреал» же, казалось, потерял ритм, но постепенно снова включил давление.  Пепе продолжал дергать фланг, Микаутадзе искал моменты, а трибуны гнали вперёд.

И вот на 90-й минуте случился финальный удар.  Угловой, навес, и Ренату Вейга — бывший защитник «Юве», который ещё недавно числился в туринском составе, — пробивает головой под перекладину.  Перин бессилен, 2:2.  Символизм момента очевиден: не стали выкупать португальца после аренды и были за это наказаны.

Ренату Вейга
Ренату Вейга globallookpress.com

Два лица «Юве» и стойкость «Вильярреала»

Для «Ювентуса» этот матч — микс восторга и разочарования.  Восторг от невероятного гола Гатти и взрывного Консейсау, который буквально в одиночку перевернул игру.  И разочарование от того, что команда снова может выиграть — уже четвёртая ничья подряд команды Тудора.  Сам Игор Тудор после игры не скрывал эмоций: «Слишком много нервов, слишком много брака в передачах.  И нельзя пропускать такие голы на последних секундах».

«Вильярреал», несмотря на провал в середине второго тайма, сумел выжать максимум из стандартного положения и оставить соперника без победы.  Пепе и Микаутадзе сделали матч ярким, а Вейга поставил жирную точку.