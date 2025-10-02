На «Эстадио де ла Керамика» было всё: быстрый гол хозяев, ответ в стиле невероятной футбольной эстетики от Гатти, сольный проход Консейсау, перекладина Дэвида — и финальный удар бывшего туринца Ренату Вейги, который лишил гостей победы. В итоге — 2:2, и «Ювентус» остаётся с двумя очками после двух туров Лиги чемпионов.

Результат матча Вильярреал Вильярреал 2:2 Ювентус Турин 1:0 Жорж Микаутадзе 18' 1:1 Федерико Гатти 49' 1:2 Шику Консейсау 56' 2:2 Ренато Вейга 90' Вильярреал: Арнау Тенас, Сантьяго Моуриньо, Рафа Марин, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса ( Серхи Кардона 76' ), Сантьяго Комесанья, Даниэль Парехо ( Альберто Молейро 64' ), Пап Гуй, Тажон Бушанан ( Тани Олувасейи 64' ), Николя Пепе, Жорж Микаутадзе ( Илиас Акомах 76' ) Ювентус: Маттиа Перин, Хуан Кабаль ( Жоау Мариу 16' ), Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Федерико Гатти, Пьер Калюлю, Теун Коопмейнерс ( Шику Консейсау 46' ), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Джонатан Дэвид ( Душан Влахович 86' ), Кенан Йылдыз ( Даниэле Ругани 80' ) Жёлтые карточки: Илиас Акомах 85' — Хуан Кабаль 6', Андреа Камбьязо 77', Шику Консейсау 90+6'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 6 Удары мимо 7 47 Владение мячом 53 4 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 7 Фолы 17

С первых минут «Вильярреал» показал, что не намерен отсиживаться. Главным мотором атак стал Николя Пепе. Он несколько раз подряд легко убегал от Хуана Кабаля, вынудил защитника получить жёлтую, а через четверть часа довёл его до замены: у колумбийца не выдержала задняя поверхность бедра.

Замена пошатнула структуру обороны «Юве», и тут же последовало наказание. На 18-й минуте Пепе ворвался в штрафную и выложил передачу под удар Жоржу Микаутадзе. Грузин в касание пробил низом в угол — 1:0.

Жорж Микаутадзе globallookpress.com

И на этом давление «Вильярреала» вообще не закончилось. Через пять минут Перину пришлось спасать после удара Альфонсо Педрасы: мяч чиркнул пальцы вратаря и отскочил в штангу. Позже Бьюкенен упустил верный момент, а Микаутадзе чуть не оформил дубль, когда его хитрый прострел-удар проскочил под Перином и едва не оказался в сетке.

Гости до перерыва огрызались, но лишь эпизодически. У Йылдыза был шанс после навеса Жоау Мариу, но удар заблокировали, Маккенни заставил Тенаса выпрыгнуть под самую перекладину. Однако в целом «Юве» был медленным и неуверенным, словно ещё не доехал до матча.

«Вильярреал» – «Ювентус» globallookpress.com

Консейсау оживляет игру, Гатти забивает шедевр

В перерыве динамика игры сильно изменилась. Игор Тудор рискнул и выпустил Франсишку Консейсау вместо Копмейнерса. Ход оказался гениальным. Уже в первые минуты второго тайма португалец прорвался по флангу и выложил мяч прямо в ногу Джонатану Дэвиду — тот умудрился промазать с пяти метров. Но импульс был задан.

А вот 53-ю минуту матча точно обвели красным все те, кто отвечает за хайлайты сезона Лиги Чемпионов. Маккенни мощно вбросил аут, Локателли продлил, и в центре штрафной Федерико Гатти исполнил почти идеальную бисиклету. Чистый, чёткий удар через себя — мяч влетает в сетку, а стадион на секунду замирает. Это 1:1 и заявка на гол тура и даже сезона в Лиге чемпионов.

Гол Федерико Гатти globallookpress.com

Через пару минут Консейсау уже творил чудеса сам. Он подкараулил безобразный пас Дани Парехо, перехватил, промчался половину поля и вышел один на один с Тенасом. Хладнокровный удар — и вот «Ювентус» уже ведёт 2:1. Всего две недели назад они уже отыгрывались против «Боруссии», и сейчас казалось, что туринцы не упустят своё.

Франсишку Консейсау globallookpress.com

Дэвид мажет, Вейга отвечает

Итальянцы сразу после второго гола могли добить соперника. На 70-й минуте Дэвид наконец получил мяч в удобной позиции: Маккенни вывел его пасом, канадец пробил с левой — и попал в перекладину. Буквально несколько сантиметров отделили гостей от третьего гола.

«Вильярреал» же, казалось, потерял ритм, но постепенно снова включил давление. Пепе продолжал дергать фланг, Микаутадзе искал моменты, а трибуны гнали вперёд.

И вот на 90-й минуте случился финальный удар. Угловой, навес, и Ренату Вейга — бывший защитник «Юве», который ещё недавно числился в туринском составе, — пробивает головой под перекладину. Перин бессилен, 2:2. Символизм момента очевиден: не стали выкупать португальца после аренды и были за это наказаны.

Ренату Вейга globallookpress.com

Два лица «Юве» и стойкость «Вильярреала»

Для «Ювентуса» этот матч — микс восторга и разочарования. Восторг от невероятного гола Гатти и взрывного Консейсау, который буквально в одиночку перевернул игру. И разочарование от того, что команда снова может выиграть — уже четвёртая ничья подряд команды Тудора. Сам Игор Тудор после игры не скрывал эмоций: «Слишком много нервов, слишком много брака в передачах. И нельзя пропускать такие голы на последних секундах».

«Вильярреал», несмотря на провал в середине второго тайма, сумел выжать максимум из стандартного положения и оставить соперника без победы. Пепе и Микаутадзе сделали матч ярким, а Вейга поставил жирную точку.