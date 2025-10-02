Шестьдесят минут — почти идеальный учебник по футболу от Нико Ковача. Дортмунд давил, контролировал и вёл в два мяча. Но одна ошибка в центре обороны вернула басков в игру и заставила трибуны вспомнить туринский кошмар. На этот раз всё закончилось иначе: Гирасси и Брандт довели дело до крупной победы.

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 4:1 Атлетик Бильбао 1:0 Даниэль Свенссон 28' 2:0 Карни Чуквуэмека 50' 2:1 Горка Гурусета 61' 3:1 Серу Гирасси 82' 4:1 Юлиан Брандт 90+1' Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Никлас Зюле ( Нико Шлоттербек 70' ), Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Карим Адейеми ( Юлиан Брандт 63' ), Карни Чуквуэмека ( Максимилиан Байер 63' ), Марсель Забитцер, Джоб Беллингем ( Феликс Нмеча 69' ), Серу Гирасси ( Фабиу Силва 87' ) Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан ( Горка Гурусета 46' ), Андони Горосабель, Унаи Гомес ( Николас Серрано 63' ), Роберт Наварро, Алехандро Рего, Микель Хаурегисар ( Иньиго Руис де Галарета 46' ), Мароан Саннади ( Ibon Sanchez 80' ), Иньяки Уильямс ( Эмерик Лапорт 46' ) Жёлтые карточки: Максимилиан Байер 89' — Айтор Паредес 43', Андони Горосабель 59'

Статистика матча 8 Удары в створ 3 2 Удары мимо 3 54 Владение мячом 46 4 Угловые удары 0 3 Офсайды 3 14 Фолы 15

С первых минут хозяева играли не на скорость, а на контроль. Ковач сделал ставку на дисциплину и диагонали, акцентировав игру через фланги. План сработал: Юлиан Рюэрсон разогнал атаку, Карим Адейемии прорвался по правому флангу и прострелил, а Даниэль Свенссон на дальней штанге открыл счёт.

Даниэль Свенссон globallookpress.com

Это был не случайный эпизод — дортмундцы не спешили бить издали, а методично искали бреши. У «Атлетика» без травмированного Нико Уильямса почти не было вариантов, атаки гостей захлебывались на подступах к штрафной. В такие минуты особенно чувствовалось, что стиль новый «Боруссии» ближе к топ-уровню Европы, чем год назад.

Дебютный гол Чуквуэмеки и ошибка в ключевом моменте

После перерыва дортмундцы достаточно быстро забили второй. Серуу Гирасси сбросил мяч на Карни Чуквуэмеку, и новичок, впервые вышедший в старте ЛЧ, пробил низом в ближний угол Симона. Символично: новичок сразу встроился в систему, команда получила запас прочности, а трибуны зашумели ещё громче.

Карни Чуквуэмека празднует гол globallookpress.com

Но именно после этого «Боруссия» сбавила. Игроки опустились ниже, инициативу постепенно перехватил «Атлетик». И на 61-й минуте Никлас Зюле и Вальдемар Антон не разобрались при подаче, мяч отскочил прямо к Горке Гурусете, и тот не промахнулся. 2:1 — и дежавю: болельщики вспомнили, как пару недель назад в Турине победа растаяла за несколько минут до финального сивстка.

Гол Горки Гурусеты globallookpress.com

Эта нервозность сразу стала заметна. Роберт Наварро забил, но оказался в офсайде. Чуть позже он же мог сравнять: вышел на ударную позицию, но закрутил мимо дальнего угла. В этот момент «Боруссия» реально балансировала на грани, и только самопожертвование Свенссона спасло: его подкат сорвал верный гол Гурусеты с двух метров.

Гирасси даёт выдохнуть, Брандт ставит точку

Но, как известно, ничто не повторяется дважды — даже неуверенная игра «Боруссии» при Коваче. Марсель Забитцер на 82-й минуте пробил с линии штрафной, и мяч рикошетом от Гирасси влетел в ворота.

Марсель Забитцер и Серу Гирасси globallookpress.com

Случайность, но такая, что ломает идеальный сценарий гостей и возвращает уверенность. В концовке команда заиграла спокойнее, а в компенсированное время Юлиан Брандт эффектным ударом в ближний угол оформил окончательный счёт — 4:1.

Юлиан Брандт празднует последний гол в матче globallookpress.com

Дортмунд взял первую победу в этом сезоне ЛЧ и подтвердил стабильность — семь матчей без поражений во всех турнирах. Но и тревожный звонок прозвучал: команда по-прежнему способна выключаться на отрезки, за которые соперник может перевернуть игру.

С четырьмя очками «Боруссия» уверенно держится в верхней части еврокубковой таблицы, однако дома ждут куда более жёсткие испытания — «Лейпциг» и «Бавария» в Бундеслиге. Именно там и станет ясно, действительно ли Ковач превратил команду в устойчивую силу или пока это лишь фрагменты нового большого проекта.