Шестьдесят минут — почти идеальный учебник по футболу от Нико Ковача. Дортмунд давил, контролировал и вёл в два мяча. Но одна ошибка в центре обороны вернула басков в игру и заставила трибуны вспомнить туринский кошмар. На этот раз всё закончилось иначе: Гирасси и Брандт довели дело до крупной победы.

Результат матча

Боруссия ДДортмундБоруссия Д4:1АтлетикАтлетикБильбао
1:0 Даниэль Свенссон 28' 2:0 Карни Чуквуэмека 50' 2:1 Горка Гурусета 61' 3:1 Серу Гирасси 82' 4:1 Юлиан Брандт 90+1'
Боруссия Д:  Грегор Кобель,  Вальдемар Антон,  Никлас Зюле (Нико Шлоттербек 70'),  Рами Бенсебаини,  Юлиан Рюэрсон,  Даниэль Свенссон,  Карим Адейеми (Юлиан Брандт 63'),  Карни Чуквуэмека (Максимилиан Байер 63'),  Марсель Забитцер,  Джоб Беллингем (Феликс Нмеча 69'),  Серу Гирасси (Фабиу Силва 87')
Атлетик:  Унай Симон,  Иньиго Лекуэ,  Айтор Паредес,  Даниэль Вивиан (Горка Гурусета 46'),  Андони Горосабель,  Унаи Гомес (Николас Серрано 63'),  Роберт Наварро,  Алехандро Рего,  Микель Хаурегисар (Иньиго Руис де Галарета 46'),  Мароан Саннади (Ibon Sanchez 80'),  Иньяки Уильямс (Эмерик Лапорт 46')
Жёлтые карточки:  Максимилиан Байер 89'  —  Айтор Паредес 43',  Андони Горосабель 59'

С первых минут хозяева играли не на скорость, а на контроль.  Ковач сделал ставку на дисциплину и диагонали, акцентировав игру через фланги.  План сработал: Юлиан Рюэрсон разогнал атаку, Карим Адейемии прорвался по правому флангу и прострелил, а Даниэль Свенссон на дальней штанге открыл счёт.

Это был не случайный эпизод — дортмундцы не спешили бить издали, а методично искали бреши.  У «Атлетика» без травмированного Нико Уильямса почти не было вариантов, атаки гостей захлебывались на подступах к штрафной.  В такие минуты особенно чувствовалось, что стиль новый «Боруссии» ближе к топ-уровню Европы, чем год назад.

Дебютный гол Чуквуэмеки и ошибка в ключевом моменте

После перерыва дортмундцы достаточно быстро забили второй.  Серуу Гирасси сбросил мяч на Карни Чуквуэмеку, и новичок, впервые вышедший в старте ЛЧ, пробил низом в ближний угол Симона.  Символично: новичок сразу встроился в систему, команда получила запас прочности, а трибуны зашумели ещё громче.

Но именно после этого «Боруссия» сбавила.  Игроки опустились ниже, инициативу постепенно перехватил «Атлетик».  И на 61-й минуте Никлас Зюле и Вальдемар Антон не разобрались при подаче, мяч отскочил прямо к Горке Гурусете, и тот не промахнулся. 2:1 — и дежавю: болельщики вспомнили, как пару недель назад в Турине победа растаяла за несколько минут до финального сивстка.

Эта нервозность сразу стала заметна.  Роберт Наварро забил, но оказался в офсайде.  Чуть позже он же мог сравнять: вышел на ударную позицию, но закрутил мимо дальнего угла.  В этот момент «Боруссия» реально балансировала на грани, и только самопожертвование Свенссона спасло: его подкат сорвал верный гол Гурусеты с двух метров.

Гирасси даёт выдохнуть, Брандт ставит точку

Но, как известно, ничто не повторяется дважды — даже неуверенная игра «Боруссии» при Коваче.  Марсель Забитцер на 82-й минуте пробил с линии штрафной, и мяч рикошетом от Гирасси влетел в ворота.

Случайность, но такая, что ломает идеальный сценарий гостей и возвращает уверенность.  В концовке команда заиграла спокойнее, а в компенсированное время Юлиан Брандт эффектным ударом в ближний угол оформил окончательный счёт — 4:1.

Дортмунд взял первую победу в этом сезоне ЛЧ и подтвердил стабильность — семь матчей без поражений во всех турнирах.  Но и тревожный звонок прозвучал: команда по-прежнему способна выключаться на отрезки, за которые соперник может перевернуть игру.

С четырьмя очками «Боруссия» уверенно держится в верхней части еврокубковой таблицы, однако дома ждут куда более жёсткие испытания — «Лейпциг» и «Бавария» в Бундеслиге.  Именно там и станет ясно, действительно ли Ковач превратил команду в устойчивую силу или пока это лишь фрагменты нового большого проекта.